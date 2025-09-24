Facturó miles de millones por el negocio más dulce del mercado: quién es Ellen Gordon

Tomó el control de una importante compañía, derrotó a los gigantes de la industria y facturó millones gracias a su ambición.

Se convirtió en una de las mujeres más poderosas al elevar a miles de millones los ingresos de la empresa de su familia.

Hay mercados dónde construir un imperio no es algo fácil, pero quienes logran sostenerse en el mismo durante el tiempo y ejecutan las estrategias adecuadas pueden facturar millones y enfrentar a la competencia sin preocupaciones. Aunque esto no siempre es fácil.

Pero cuando hay talento, hay quienes logran hacer ver fácil y eso es lo que ha logrado Ellen Rubin Gordon , quién asumió el mando de una confitería y expandió el negocio al punto de convertirlo en un gigante de la industria. Con gran habilidad y visión, a sus 94 años se mantiene como líder de la compañía.

Ellen Rubin Gordon nació en 1931 en una familia que adquirió acciones de Sweets Company of America en 1922 , la empresa detrás de Tootsie Rolls . Su padre, William B. Rubin , se convirtió en presidente en los años 30, restaurando la rentabilidad durante la Depresión . Estudió economía y administración, completando cursos de posgrado en Harvard, y en 1950 se casó con Melvin Gordon , quien se unió al directorio en 1952.

En 1962, tras la enfermedad de su padre, Ellen y Melvin tomaron las riendas: él como CEO y ella como presidenta y directora de operaciones . Renombraron la compañía Tootsie Roll Industries y la trasladaron a Chicago. Bajo su liderazgo conjunto, que duró más de 50 años, resistieron intentos de adquisición de gigantes como Hershey, Mars y Nestlé , manteniendo la independencia familiar sobre los millones que aparecían sobre la mesa para comprarles su empresa.

La pareja expandió el portafolio con compras estratégicas: en 1993 adquirieron Junior Mints, Sugar Daddy y Charleston Chew de Warner-Lambert; en 2000, O'TEC Industries y Andes Candies. Reintrodujeron el Tootsie Pops, que había sido lanzado en 1931 y se volvió un éxito durante la Segunda Guerra Mundial al incluirlos en raciones militares.

Tras la muerte de Melvin en 2015, Ellen asumió como CEO, directora de operaciones y presidenta a los 83 años. A sus 94 años sigue al frente, con ingresos de 545 millones de dólares y una reputación de gestión conservadora, evitando entrevistas y reportes detallados para preservar el control familiar.

Miles de millones: el patrimonio de Ellen Gordon

En septiembre de 2025, la revista Forbes estima el patrimonio de Ellen Gordon en 1.5 mil millones de dólares, derivado de su control del 48% de Tootsie Roll Industries. Su riqueza acumulada incluye acciones familiares desde los años 30 y compensaciones anuales de 6.8 millones.

Gordon invierte su fortuna en el negocio y filantropía. Posee una mansión en New Hampshire y usa un jet corporativo para viajes. Con su hija Jane Gordon, mantiene el control de la familia, donando millones a causas educativas y de salud, priorizando la estabilidad de la compañía.