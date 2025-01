Imperio Kendall Jenner: cuál es la fortuna de la modelo integrante de la familia Kardashian

The Kardashians.jpg Kendall forma parte de la exitosa y poderosa familia Kardashian. Archivo

Su salto a la fama se dio antes que el comienzo de su carrera, ya que formó parte del Keeping Up with the Kardashians, el reality show de su familia, con apariciones recurrentes. También apareció en los distintos spin-off que generó el exitoso programa televisivo, como es el caso de The Kardashians, donde se la puede ver en la actualidad.