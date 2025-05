Invirtieron todas sus pertenencias en bitcoins, se hicieron influencers y viajaron por el mundo

Debido a que tenían todo su dinero en Bitcoin, hoy en día la familia no utiliza cuentas bancarias. No obstante, en 2018 la moneda digital sufrió una fuerte caída, pero en vez de quitar sus bienes de allí, decidieron agregar más dinero. Esto ayudó a que no sólo incrementen sus ganancias, sino que estas no puedan parar de crecer.