Cuando hablamos de Muhammad Alí, no solamente estamos hablando de boxeo . El campeón mundial también supo ser un ícono cultural para millones . Es cierto que fue prácticamente invencible, pero en 1978 fue derrotado por puntos en Las Vegas por alguien que luego no destacaría tanto en la escena.

León Spinks , quien supo vencerlo en el cuadrilátero, llegó a ser campeón mundial, pero su paso por el boxeo no fue tan exitoso. Tuvo 26 victorias, 17 derrotas y 3 empates a lo largo de una trayectoria que lo vio ser llegar a la cima de la AMB y del CMB. Pero una vez que se retiró, se vio envuelto en distintos problemas que lo llevaron casi a la ruina .

Luego de realizar siete combates en el año 1977, se le dio algo inusual, pelear contra el campeón mundial Muhammad Alí . La pelea se desarrolló el 15 de febrero de 1978 a 15 rounds por el título mundial de los pesados de la CMB. Al no haber knock out, todo se definió en las tarjetas y Spinks fue el vencedor en decisión dividida.

7 meses después volvieron a enfrentarse en Nueva Orleans, y otra vez no hubo nocaut, por lo que todo se decidió en las tarjetas, pero en esta ocasión el ganador fue el campeón mundial Muhammad Alí. Él se retiró poco tiempo después, pero Leon siguió peleando hasta 1995, cuando se retiró habiendo generado nada menos que 4,5 millones de dólares.

Perdió todos sus millones: las decisiones que lo llevaron a la ruina

Sus años finales en el boxeo estuvieron marcados por el despilfarro, la adicción al alcohol, las drogas y las malas inversiones. Tan así fue que no pudo capitalizar sus millones, dilapidando su fortuna en muy poco tiempo. Con problemas económicos y algunas deudas, Leon Spinks llegó a trabajar como personal de limpieza en YMCA y también en McDonald's, una situación que no se esperaba para un ex campeón del mundo que derrotó a Muhammad Alí.

No obstante, en 2011 logró rencausar su economía y se casó. Participó en eventos relacionados al boxeo e ingresó al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada, un reconocimiento merecido para un campeón del mundo. Finalmente, en 2021 murió tras varios años padeciendo cáncer de próstata y otros tumores.