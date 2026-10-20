La familia Brito compró otro megacampo en Salta por u$s22,8 millones y amplía su negocio ganadero

A través de Inversora Juramento, incorporó 10.800 hectáreas y 4.000 cabezas de ganado. La operación fue financiada por sus accionistas y apunta a aumentar la producción de carne para el mercado interno y la exportación.

La familia Brito profundiza su apuesta por el negocio agropecuario con una nueva inversión millonaria en el norte argentino. A través de Inversora Juramento , concretó la compra de un establecimiento ganadero de 10.800 hectáreas en Salta por u$s22,8 millones , que incluye un rodeo de 4.000 cabezas y permitirá ampliar la producción propia de terneros. La adquisición fue financiada íntegramente con aportes de los accionistas controlantes y forma parte de un plan de expansión que también contempla nuevas inversiones industriales, mayor presencia en los mercados de exportación y la incorporación de inversores a través de la Bolsa.

La operación fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) . El campo adquirido es Estancia Lote 5 , ubicado en el departamento de Anta, en la zona de Santa Ana, a pocos kilómetros de los establecimientos que la compañía ya posee en Joaquín V. González. Además de las tierras, la compra incluye 4.000 animales de raza Brangus colorado, utilizados para la producción de carne.

El objetivo es aumentar la disponibilidad de hacienda propia para abastecer las distintas etapas del negocio. Según las proyecciones de Juramento, una vez que el establecimiento alcance su máximo potencial, podrá aportar alrededor de 5.000 terneros anuales , que luego serán recriados, terminados a grano y procesados para su comercialización bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo, tanto en la Argentina como en el exterior.

"Esta es una zona que conocemos muy bien. Creemos que este tipo de campos pueden más que duplicar su producción actual de carne por hectárea si aplicamos mayor intensificación y tecnología", explicó Rafael Aguilar, CEO de Juramento .

La adquisición no se limita a incorporar superficie ganadera. La compañía proyecta transformar el manejo productivo del establecimiento para incrementar la cantidad de animales por hectárea y mejorar los índices de producción. Para eso, prevé invertir en pasturas, aplicar sistemas de pastoreo rotativo y desarrollar un esquema que combine la actividad ganadera con especies forestales nativas.

En particular, el proyecto contempla la implantación de Gatton Panic, una pastura adaptada al clima de la región, junto con líneas de algarrobos. El objetivo es aumentar la producción de carne por hectárea y mejorar la estabilidad del sistema frente a las variaciones climáticas. La empresa anticipó que estas modificaciones también requerirán mayor mano de obra y capacitación para el personal.

La compra se suma a una operación de mayor magnitud concretada el año pasado, cuando Inversora Juramento adquirió Pallaro Hermanos por u$s56,4 millones, incorporando unas 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado. Con ambas adquisiciones, la compañía destinó u$s79,2 millones a la compra de campos en poco más de un año, una expansión que le permitió incorporar 34.800 hectáreas a su estructura productiva.

La estrategia tiene detrás la historia de Jorge Brito, fundador del Banco Macro, quien desarrolló Inversora Juramento como uno de sus principales negocios fuera del sistema financiero. Tras su fallecimiento, la familia continuó con el proyecto y mantuvo la apuesta por la producción agropecuaria en Salta, con un modelo que integra agricultura, ganadería, industria frigorífica y comercialización.

Uno de los ejes de ese esquema es Frigorífico Bermejo, controlado por Inversora Juramento, que procesa la hacienda destinada al mercado interno y a la exportación. Durante 2026, la compañía completó un proyecto de modernización industrial por u$s20 millones, orientado a ampliar su capacidad de procesamiento y desarrollar nuevos mercados.

La inversión le permitió avanzar en exportaciones hacia Estados Unidos y China, además de incorporar productos destinados al mercado kosher. A su vez, Juramento comenzó a desarrollar un plan de expansión de sus sucursales de venta al público bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.

La Memoria 2025 muestra la escala que ya tenía el negocio industrial antes de esta última etapa de expansión. Durante ese ejercicio, Frigorífico Bermejo faenó 99.989 cabezas de ganado, de las cuales 90.654 correspondieron a faena propia. Además, la compañía obtuvo una adjudicación de 252 toneladas de Cuota Hilton para el ciclo comercial 2025/2026, el cupo de exportación de cortes vacunos de alto valor hacia la Unión Europea.

El crecimiento también se refleja en la producción primaria. Según la última reseña informativa presentada ante la CNV, Inversora Juramento registró un stock de 87.676 cabezas al cierre de junio de 2026, frente a 65.759 un año antes. En paralelo, la superficie sembrada durante la campaña 2025/2026 alcanzó las 31.823 hectáreas, con producción de soja, maíz, poroto y otros cultivos destinados tanto a la comercialización como al abastecimiento de su actividad ganadera.

Cómo financia Inversora Juramento su expansión

Uno de los aspectos particulares de la nueva operación es su financiamiento. Según informó la compañía a la CNV, la totalidad de los u$s22,8 millones destinados a la compra de Estancia Lote 5 provino de un aporte irrevocable de capital de los accionistas controlantes. De esta manera, la familia Brito volvió a aportar recursos propios para ampliar la base productiva de la empresa.

Sin embargo, la estrategia financiera contempla una mayor participación del mercado de capitales en los próximos años. Juramento, que cotiza en la Bolsa local, busca incorporar nuevos accionistas para acompañar sus proyectos de inversión.

"Nuestra intención en el futuro es hacer una emisión de capital en la Bolsa local e incorporar nuevos accionistas a nuestro negocio. Tenemos muchos proyectos en cartera enfocados en crecimiento, eficiencia y sustentabilidad que necesitan financiamiento", señaló Aguilar.

La compañía cuenta con antecedentes de financiamiento bursátil. Durante 2024 emitió obligaciones negociables por u$s20 millones, mientras que en octubre de 2025 colocó otra serie por u$s30 millones, destinada a capital de trabajo. Ambas operaciones forman parte de una estrategia que combina aportes de los accionistas, financiamiento externo y reinversión en el negocio.