La primera transacción con criptomonedas: pagó mil millones de dólares por dos pizzas y perdió una fortuna

¿Quién podría imaginar que un activo en fase experimental llegaría a valer 100.000 millones dólares? Laszlo Hanyecz definitivamente no.

El bitcoin fue creado en el año 2009. En su fase experimental, esta criptomoneda era fácil de minar, poco conocida y se podía obtener en grandes cantidades. Su valor no superaba apenas algunos centavos, por eso, algunos ingenieros y desarrolladores del ámbito informático no le dieron la importancia que merecía, ya que no sabían que podría valer millones en el futuro.