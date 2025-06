Es el padre de más de 100 hijos y planea dividir su fortuna entre todos ellos: la fortuna millonaria del fundador de Telegram

Desde chicos, tanto Pavel como su hermano mayor, Nikolai, mostraron un talento excepcional para las matemáticas. Ambos ganaron medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas e incluso llegaron a aparecer en televisión italiana resolviendo ecuaciones en vivo. Pero más allá de las fórmulas, su verdadero potencial se desplegó en el mundo de la programación.

La familia Durov fue una de las pocas en Rusia que tuvo acceso a una computadora IBM PC XT a principios de los 90. Ese privilegio les dio a los hermanos las herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades técnicas y creativas.

A los 21 años, Pavel creó VKontakte (VK), una red social que rápidamente se convirtió en el “Facebook ruso”. Su diseño intuitivo y su tono irreverente lo convirtieron en el favorito de los jóvenes. Pero su popularidad no cayó bien en todos los sectores: VK también empezó a ser vista como una plataforma de resistencia frente al control estatal.

La tensión con el gobierno se volvió insostenible y, tras ser desplazado de su propia empresa, Durov dejó Rusia. En 2014, junto a su hermano, lanzó Telegram, la aplicación de mensajería cifrada que hoy usan millones de personas en todo el mundo y que él defiende como bastión de la privacidad y la libertad digital.

La fortuna de Durov y la división entre sus 100 hijos

Con un patrimonio estimado en 13.900 millones de dólares, según Bloomberg, el creador de Telegram sorprendió al anunciar que todos sus hijos (biológicos y nacidos por donación de esperma) serán herederos en partes iguales. “Estoy orgulloso de haber hecho mi parte para aliviar la escasez mundial de esperma sano”, escribió sin rodeos en su canal oficial de Telegram.

La declaración forma parte de una entrevista concedida a la revista política francesa Le Point, donde Durov profundizó en su decisión: “¡Todos son mis hijos y todos tendrán los mismos derechos! No quiero que se peleen después de mi muerte”.

Lejos de los lujos tradicionales de los magnates modernos, el empresario ruso aclaró que su fortuna no está directamente ligada a Telegram: “Como no voy a vender la empresa, no importa. No tengo ese dinero en una cuenta bancaria. Mis activos líquidos son mucho más bajos y provienen de mi inversión en bitcoin en 2013, no de Telegram”.

Pero la verdadera sorpresa vino al hablar de cuándo sus hijos podrán acceder a ese capital: “Decidí que no recibirán su parte de la herencia hasta dentro de 30 años. Quiero que vivan como personas normales, que se construyan solos, que aprendan a confiar en sí mismos, que sean capaces de crear, que no dependan de una cuenta bancaria”.

Durov remarcó que no establece diferencias entre sus descendientes: “Hay hijos concebidos naturalmente y otros a partir de mis donaciones de esperma. Todos son iguales”.

Su historia, marcada por el rechazo al poder y el control estatal, sigue reflejando su espíritu rebelde. “Mi trabajo implica riesgos: defender las libertades te granjea muchos enemigos, incluso dentro de Estados poderosos. Quiero proteger a mis hijos, pero también a la empresa que creé, Telegram. Quiero que siempre se mantenga fiel a los valores que defiendo”.