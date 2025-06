Qué significa desbloquear el celular todo el tiempo, según la psicología

Desbloquear el celular es un gesto super normalizado en la sociedad moderna , a veces incluso con la excusa de ver la hora cuando en realidad, nuestro smartphone está diseñado para provocar curiosidad y novedad y no para ver la hora. Esta fijación compartida por muchos podría representar una necesidad adquirida porque el celular está incorporado dentro de la rutina diaria.

Una presión continua para estar al tanto de lo que pasa y no quedarte atrás. Este hábito que parece ser inofensivo puede afectar severamente presencia en el mundo real. Por ejemplo, revisar el móvil antes de dormir retrasa la producción de melatonina por la luz azul, y afecta el descanso. Además, se puede generar temor a estar solo y una excesiva estimulación mental.

Según Fuster, hay varios factores emocionales que pueden influir en este gesto. La impulsividad afecta bastante, ya que puede generar la sensación de que se necesita estar informado y conectado todo el tiempo. También aporta a esto la búsqueda de aprobación de parte de otros: "de que gusta gustar y ser aceptado por los otros. Por ello, revisas mucho las redes sociales, para tener información de lo que hacen los demás o lo que está de moda y así adaptarse a los gustos socialmente establecidos", explica la especialista.

celulares-smartphone Unsplash

Tener niveles altos de estrés también puede llevar a buscar entretenerse con el celular, buscando olvidarse de lo que provoca ese estado. Aunque Fuster piensa que puede ser contraproducente a la situación: "esta intención se da la vuelta. En lugar de relajarnos nos estresan, ya que podemos obtener información inesperada que aumenta nuestra ansiedad o nos puede llevar al miedo a perdernos algo y entrar en una espiral de estar constantemente informados, aumentando así nuestro nerviosismo".

La dificultad para establecer límites sanos también hace complicado no caer en esta espiral. La psicóloga explica que si nunca le pusieron limites, a esa persona le va a costar reconocer cuando los necesita y aun más autoimponérselos. También podrían influir la tendencia a procrastinar, la baja autoestima o la dificultad para priorizar.

Algunos expertos sugieren que haya un horario establecido para estar en las redes sociales, deshabilitar notificaciones que puedan generar ansiedad y no usar el celular cuando están acompañados a no ser que se trate de una urgencia. Esta serie de consejos pueden ayudar a que estés más presente en tu vida cotidiana y no desarrolles otros problemas.