Quién es Thomas Peterffy, el multimillonario genio de las finanzas que nunca leyó un libro sobre inversiones

Sus inicios en las financias fueron respaldados por los algoritmos que desarrolló Peterffy, que ayudaban a determinar el mejor precio para comprar opciones y tener un mayor rendimiento. Dos años después de dedicarse al mercado de opciones sobre acciones, contrató a sus primeros cuatros empleados en 1979.

En 1993, Peterffy fundó Interctive Brokers como una forma de vender las capacidades de comercio electrónico de su empresa al público. El éxito de su empresa fue rotundo y en 2007 vendió el 10 % de sus acciones a por mil millones de dólares. En la actualidad su negocio atiende a más de 2.4 millones de cuentas de clientes, de los cuales se incluyen fondos de coberturas y tiendas de negociación.

El fundador de Interactive Brokers indicó: “Sabes, nunca he leído un libro sobre inversiones. Como digo, creo que es todo lógico. Tienes que hacer el trabajo y estudiar los hechos simples”. Peterffly también argumenta que no encuentra sentido en quienes escriben libros sobre finanzas, para él, si ellos supieran realmente algo, se lo guardarían para ellos mismos.

Embed - The History of Interactive Brokers Holding True to its Mission