El elenco de "El Reino" adelanta detalles de lo nuevo de Netflix

Escrita por la novelista Claudia Piñeiro, dirigida por el cineasta Marcelo Piñeyro y producida por K&S Films. Serán ocho capítulos en total, dos de ellos dirigidos por Miguel Cohan, asistente de dirección de Piñeiro en "Cenizas del paraíso".

En la antesala del estreno, parte del elenco contó en una entrevista en la que participó Ámbito cómo son sus personajes y qué es lo que más los atrapó de "El Reino".

Peter Lanzani es Tadeo, hijo adoptivo de la familia Vázquez Pena, dirige el "Hogar la Luz" y es una persona espiritual y muy creyente. Según Lanzani su personaje es "Uno de los que más tiene los pies sobre la tierra, porque su verdadero objetivo es ayudar a la gente que más lo necesita y a lo largo de la serie, desde su pasado ira cuestionándose acerca del mundo al que pertenece (…) Todos los personajes son un poco buenos y un poco malos".

Acerca de volver a trabajar con "El Chino" (Compartieron elenco en "El Ángel") Peter expresó: "Hay cosas que se vuelven muy sencillas por la confianza que tenemos, lo admiro mucho como persona y poder encontrarnos en esos lugares es lindo. La confianza es un punto clave porque no nos toca hacer muchas escenas donde somos amigos o 'compinches', se necesita tocar otras fibras y llegar a otros puntos y la confianza es lo que te lleva a encarnarlo de la mejor manera"

"El Chino" Darin es Julio Clamens, un joven abogado que luego de atravesar una situación traumática, terminara convirtiéndose en la mano derecha del pastor Emilio, rival político de su padre.

Según "El Chino", "Julio eligió los peores caminos y terminó mas enterrado de lo que hubiera supuesto, y tiene que volver a empezar. Desde el peor de los lugar encuentra un hilo de esperanza en Remigio y Tadeo, lo que le ofrece la oportunidad de cierta expiación y volver a empezar. Son vínculos que se pondrán a prueba a medida que la serie vaya avanzando".

Respecto a si tuvo inspiración de la política para encarnar su personaje, Darin aseguro que fue más "desde el punto de vista estilístico, como se visten, como se mueven" ya que su personaje tiene conflictos internos que cree difíciles de asociar con alguna figura de la política.

Diego Peretti se pondrá en la piel de Emilio Vázquez Pena, el pastor evangélico protagonista de la serie. El actor reflexionó sobre el contenido de la serie: "La política vive de la realidad, de tratar de transformarla para vivir civilizadamente y con más bienestar. El hecho de ser liderado por alguien que cree que las soluciones vienen de un lugar muy alejado de la realidad con una fe fanática es un camino directo a la tragedia. Cuando hay vacío de poder y no hay conexión entre la gente y los dirigentes hay una ignorancia que puede ser llenada con ilusiones abstractas y eso es peligroso para la política".

En tanto, Mercedes Morán reveló que Elena, la pareja de Emilio, es una mujer fuerte que tiene que manejar una iglesia y sostener una familia en el medio de varios inconvenientes.

"Está en las antípodas conmigo, en el sentido que las cosas que ella defiende no son las que defiendo yo; es muy religiosa, conservadora, bastante fundamentalista, negadora. Navegar en esas aguas me gusta, hacer personajes que no se me parecen (...) Me gusta meterme en esas vidas de mujeres particulares y no se parece a nada que hice antes", sintetizó.

Para Morán, la serie es como un juego de cajas chinas donde hay un secreto dentro de otro, lo que genera una sorpresa constante en los espectadores. "Se mete en universos en los que no estamos habituados, la política, las iglesias", consideró.

Joaquín Furriel interpreta a Rubén Osorio, el jefe de campaña, un hombre que trabaja fuertemente para lograr que la fórmula llegue a la presidencia del país, por lo que arma una alianza entre un partido político que creó con el empresario Armando Badajoz y el pastor evangelista que interpreta Peretti.

"Es un personaje pragmático y lo que tiende a hacer es estar en las sombras, absorbiendo todo para poder lograr el objetivo. Trabaja para intereses de otras personas. El desafío fue que no tiene emociones, ni moral, es absolutamente pragmático. No tiene presión externa ni nada que le genere contradicciones", profundizó.

"Me pareció atractivo volver a habitar lo que uno considera el mal, esos personajes que están en la senda de lo cuestionable. Así que un poco me metí por eso también para jugar. A ver qué pasaba y qué me pasaba a mí, a esta edad", resaltó.