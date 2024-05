Cómo evitar una intoxicación por productos de limpieza

Esto es así ya que los niños no identifican las sustancias peligrosas o nocivas y, en su afán de conocimiento, se las llevan a la boca.

En el caso de los adultos, es más habitual ver inflamaciones pulmonares por vapores al mezclar distintos productos como, por ejemplo, lavandina y desodorante para pisos.

Si bien debe presumirse que la mayoría de las sustancias son tóxicas, hay algunas que no lo son. Y éste es el caso de las perlas de hidrogel, la cera de las velas, el champú, el jabón, dentífrico, talco, el líquido para hacer burbujas y los lápices labiales, entre otras. No son peligrosas, al menos, en bajas dosis, pero la realidad confirma que, si un niño muerde un jabón, no hay ningún peligro, pero si se come dos, va a tener vómitos y diarrea.

En toxicología, existe una premisa: nada es veneno, todo es veneno. En otras palabras, todo es pasible de ser tóxico en función de su concentración. No obstante, hay algunas sustancias más dañinas que otras.

Consejos para evitar una intoxicación

Para evitar una intoxicación, no sacarlos de su envase original ni cambiarlos de recipiente. Es muy frecuente ver accidentes por consumir un producto que se encontraba en un envase de alguna gaseosa o jugo. Además, suelen tener colores muy llamativos, que se confunden con jugos y otras bebidas muy buscadas por los más pequeños. Evitar los que se venden sueltos, en envases que no son los originales; son baratos, pero peligrosos.

No mezclarlos. Lo habitual es combinarlos con lavandina, con algún desodorante para pisos u otro. Son sustancias químicas muy reactivas y si se mezclan, cambian sus propiedades y pueden, como es habitual, emanar vapores tóxicos peligrosos.

Al terminar de limpiar, hay que guardar o desechar. No distraerse.

Por último, emplear calzado y guantes adecuados cuando se los emplea. Hay que recordar que se trata de sustancias cáusticas que queman e irritan piel y mucosas. Un uso crónico incorrecto puede conducir a distintas lesiones en la piel. Y no seguir consejos caseros sin fundamentos y recogidos en diversas redes sociales.

Médico toxicólogo, director de Toxicología Hoy.