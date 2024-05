La nieta de Carlos Menem publicó un duro mensaje contra Javier Milei: "Es una falta de respeto para..."

Antonella Menem , la nieta de Carlos Saúl Menem , publicó este martes un duro mensaje contra el presidente Javier Milei , tras el acto de homenaje con la colocación del busto del mandatario en Casa Rosada . En la red social Instagram, la hija de Carlos Menem (h) dejó un fuerte posteo en el que señaló que no es correcto "gastar plata en algo así" y además expresó que no pidieron su autorización para la colocación de la figura en Balcarce 50.

antonella menem contra milei redes.jpeg El posteo de Antonella Menem en su cuenta de Instagram. Instagram

La nieta de Carlos Menem criticó a Javier Milei por el homenaje en Casa Rosada

"Primero como nieta opino que no me parece correcto gastar plata en algo así, para recordar está la mente. En segundo lugar somos 4 los que tenemos que autorizar si queremos que esté o no el busto de mi abuelo no una", empezó la hija de Carlos Menem Jr.