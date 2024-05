CONMEBOL - Copa Sudamericana: César Vallejo vs Always Ready Grupo A - Fecha 5

El duelo entre César Vallejo y Always Ready correspondiente a la fecha 5 del grupo A se disputará en el Estadio Mansiche desde las 23:00 (hora Argentina), el miércoles 15 de mayo.

Always Ready venció en casa a Defensa y Justicia por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 1 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de abril, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2024, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Always Ready.

Con 10 puntos y 8 goles anotados, Always Ready busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo A ante C. Vallejo, colero de la zona que no ha recaudado unidades.

Horario César Vallejo y Always Ready, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

