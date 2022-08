Criptomonedas: ¿en dónde conviene comprarlas?

Obviamente, todos queremos comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. En el libro de órdenes de un exchange están todas las órdenes de compra (bid) y de venta (ask) de sus clientes. A la diferencia porcentual entre el ask y el bid lo llamamos spread. Como regla general, cuanto más bajo el spread, mejor para el usuario, porque eso quiere decir que hay mucha oferta y mucha demanda, es decir, muchos interesados en intercambiar ese par de monedas. En otras palabras, hay más liquidez y eso es un indicador de cuán saludable es un exchange. Actualmente hay exchanges en Argentina que, por el mismo par de monedas digitales, muestran spreads menores al 2% y otros, de más del 15%. Es realmente mucha la diferencia y por eso es relevante considerarlo a la hora de elegir un exchange.

¿Cómo me perjudica un spread alto como usuario?

Veamos un caso en el que compramos criptomonedas al mejor precio disponible (un ask de 102 en nuestro ejemplo). Si quisiéramos vender inmediatamente y el spread es de 2% (bid de 100), tendríamos que esperar a que el precio suba más de un 2% para comenzar a ganar dinero. De la misma manera, si el spread es de 15% (ask de 115 y bid de 100) tendríamos que esperar a que el precio suba un 15% para poder vender y no perder dinero.

Pero eso no es todo, porque también es importante considerar la comisión o fee del exchange:

Fee por transacción. Algunas plataformas, como Bitso por ejemplo, cobran un fee por cada transacción, que es una comisión sobre el monto total de compra o venta de cualquier asset y constituye una buena parte de la rentabilidad del exchange. Actualmente, en Bitso en Argentina ese fee es de 0,98% (o incluso más bajo, 0,8%, para dólares digitales). De todos modos, hay otros exchanges que tienen este mismo abordaje, pero presentan fees que más que duplican ese porcentaje.

Algunas plataformas, como Bitso por ejemplo, cobran un fee por cada transacción, que es una comisión sobre el monto total de compra o venta de cualquier asset y constituye una buena parte de la rentabilidad del exchange. Actualmente, en Bitso en Argentina ese fee es de 0,98% (o incluso más bajo, 0,8%, para dólares digitales). De todos modos, hay otros exchanges que tienen este mismo abordaje, pero presentan fees que más que duplican ese porcentaje. Inclusión de la tasa en el spread. Hay otros exchanges que no cobran un fee directamente pero, en realidad, lo que hacen es incluirlo dentro del spread. En todo caso, para saber cuánto pagás realmente por lo que comprás, lo correcto es comparar manzanas con manzanas, es decir spreads más fees de compra y venta entre distintos exchanges.

Además, como los precios son dinámicos, puede haber momentos en donde cierto exchange sea más barato que otro. Según un estudio[1] que realizamos el último mes, sobre el par pesos-bitcoin, Bitso mostró ofrecer el precio más barato para adquirir bitcoin el 44% del tiempo. En ese mismo período, Bitso tuvo además el spread más bajo el 69% del tiempo. Algo similar ocurre con ethereum y, aún más importante tal vez para la realidad argentina, sobre los dólares digitales.

¿Y esto siempre es importante? Para un trader, es decir, alguien que compra y vende criptomonedas seguido, sí, es muy relevante. Para otro tipo de compradores, como alguien que compra bitcoin a largo plazo, posiblemente la variación de precio sea tan grande que estos pequeños porcentajes o diferencias entre exchanges no sean tan importantes a la hora de decidir. En cambio, en ese caso, lo más relevante es evaluar si es un exchange seguro y regulado.

Al respecto, Bitso es el único exchange de América Latina con una licencia de Tecnología de Libro Contable Distribuido (DLT, por sus siglas en inglés) de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC, por sus siglas en inglés), una agencia soberana que ha desarrollado uno de los marcos más avanzados para regular el comercio de criptomonedas. Bitso es también el primer y único exchange de la región en asegurar los fondos de sus usuarios.

Por último, si uno toma como estrategia comprar dólares digitales para protegerse de la devaluación e ir vendiendo a medida que uno lo necesita -algo que el mundo cripto permite desde la comodidad del sillón y pareciera ser una excelente idea para resguardar el patrimonio en el contexto latinoamericano-, elegir un exchange de bajo spread y bajo fee puede hacer una enorme diferencia tangible y real en el bolsillo de cada argentino.

En el período analizado, el 75% del tiempo fue Bitso el que ofreció el mejor precio neto de compra de dólares digitales y el 100% del tiempo el spread más bajo del mercado, aún cuando el precio neto de venta contra pesos puede ser más alto en otros exchanges. Además, es sumamente democrático, inclusivo e igualador, pues no importa el nivel de ingresos de la persona: es una solución accesible y conveniente para todos.

[1] Datos tomados de criptoya.com

Vicepresidente de Estrategia de Bitso.