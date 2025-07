El dólar en Argentina no entiende las encuestas

Mientras el Gobierno celebra algunos logros fiscales y mantiene un discurso de estabilidad, los datos duros del frente externo se vuelven cada vez más inquietantes. En particular, el mercado cambiario está comenzando a mostrar síntomas que recuerdan con fuerza los meses previos a la corrida cambiaria de 2018 . A pesar de las intervenciones del BCRA, el dólar oficial rompió la barrera de los $1.280 el pasado 7 de julio, superando el “techo” de $1.200 que se había intentado mantener mediante ventas en el mercado de futuros por U$S 1.537 millones en mayo y u$s500 millones en junio.

En paralelo, la demanda de dólares por parte de personas humanas alcanzó en mayo los U$S 2.262 millones, un nivel que no se veía desde 2017. El déficit de cuenta corriente ya supera los U$S 5.000 millones en el primer trimestre del año- ¿Cuánto será el segundo trimestre? -, y se proyecta una depreciación que podría alcanzar entre el 5% y el 6% mensual en las semanas previas a las elecciones. ¿Estamos ante una corrección inevitable? ¿O será posible estirar el ancla cambiaria hasta octubre y evitar el colapso?