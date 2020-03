Para oficinas de Recursos Humanos: cómo enfrentar una pandemia en el trabajo

En primer lugar, lo que resulta clave por un lado, y sobre todo en pequeñas y medianas empresas es el rol e intervención directa de RRHH. Sabemos que la oficina de Recursos Humanos en empresas de este tamaño suele ser una mezcla, a veces y para bien, de:

confesionario / consultorio psicológico / espacio de catarsis.

En este sentido, la proximidad con la gente es determinante:

No alcanza con retrasmitir un slide de "Recomendaciones y sugerencias".

Cuando hablamos de proximidad (simbólica), hablamos de llevar calma y mesura.

Las características mismas del coronavirus hacen claramente contraproducente la aglomeración de gente y proximidad física real, pero acercarse de una forma u otra a los distintos sectores de la empresa con checkpoints de "repaso de los puntos importantes" puede ser una entre muchas de las acciones sugeridas. Sobre todo en aquellas empresas donde algunas locaciones o sectores de la misma están más alejados de "donde se cocina el negocio".

La mera presencia (real o bajo la infinidad de plataformas de comunicación on line) llevando información y atendiendo consultas es determinante.

En situaciones excepcionales como la que se nos presenta, el factor ansiógeno parte muchas veces de la incertidumbre antes que de la eventual peligrosidad de la situación que afrontamos. Vale aclarar que cuando hablamos de presencia física, nos referimos tanto a modo presencial como remoto. Es simplemente el famoso "estar ahí" que los colaboradores de nuestras empresas valoran.

Los desafíos inmediatos de los recursos humanos La crisis que desató la pandemia del coronavirus ofrece una oportunidad para los responsables de las áreas de Recursos Humanos de cada empresa: generar cercanía con la gente.

Si circunscribimos el rol de Recursos Humanos a un simple reenvío de información estamos cometiendo un doble pecado; por un lado, se desestima la real gravedad del problema del coronavirus (COVID19).

Por el otro, podemos estar profundizando una sensación de lejanía y de "los de RRHH están en otro mundo", discusión que excede por mucho este artículo. La crisis una vez más nos da la oportunidad de generar cercanía con la gente.

Entrenador de entrenadores en empresas con mucho personal

En segundo lugar, el rol de train the trainers, sobre todo en grandes empresas. Capacitar rápida y eficientemente a los líderes en los puntos anteriores. Unificar discursos con información consistente y unívoca, evitando mensajes ambiguos o incluso contradictorios entre equipos, sectores o locaciones. Nuevamente, el valor de un mensaje único y claro lleva tranquilidad per se, más allá de la información en si misma del mensaje. Nada más angustiante que, en medio de una crisis, ver que el barco no tiene rumbo...

Las 4 claves de la oficina Recursos Humanos:

Es clave que desde Recursos Humanos favorezcamos un clima de calma y contención. Nunca una respuesta desesperada llevó a una acción correcta en medio de una crisis. No minimizar el problema -que de hecho es grave- del COVID19, pero si implica claridad, asertividad y como señalamos, mensajes consistentes desde todos los estamentos de la empresa. Si llevamos a cabo una correcta política de comunicación interna, el mejor indicador de éxito será un cambio mínimo en el clima de trabajo cotidiano.

Por supuesto, las características de la pandemia nos llevan a acelerar o implementar decisiones y formatos claramente favorecedores; el teletrabajo, el uso responsable y eficiente de las reuniones y la correcta higiene de nuestros puestos de trabajo y elementos (particularmente PC y periféricos, teléfonos, etc.). Hábitos de por sí saludables que en esta ocasión podemos profundizar y evangelizar con más fuerza.