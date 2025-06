Entre el dólar, Cristina, y el divorcio Trump-Elon Musk, el mercado se llena de dudas

Jornadas para no aburrirse en los mercados que asisten atónitos a un incremento de la incertidumbre global ante la inesperada novela Trump-Musk que aún no tiene desenlace final, la intensificación de los combates entre Rusia y Ucrania, la rebelión social contra la política migratoria de Trump en varias ciudades estadounidenses, con epicentro en Los Ángeles, que hace recordar a los tristes sucesos de comienzos de los ’90 detonados por el caso Rodney King, las negociaciones comerciales de EEUU con China, etc. y como broche de oro, a nivel local, pero con efecto regional y algo internacional, la confirmación de la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. No falta ningún ingrediente.