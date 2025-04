Mandriles, gorilas y la animalización del discurso democrático

En los pliegues más sombríos de la política argentina , el lenguaje ha dejado de ser un vehículo de ideas para convertirse en un arma de demolición emocional. La violencia lingüística ya no es un accidente retórico; es, cada vez más, una estrategia premeditada para enardecer las masas, legitimar la hostilidad y corroer, en silencio, los cimientos de la convivencia democrática.

No es casual que resurjan con fuerza imágenes animales como instrumentos de agresión simbólica. En abril de 2025, el presidente Javier Milei intensificó su retórica despectiva hacia sus opositores, refiriéndose a ellos como "mandriles inmundos" en redes sociales tras la flexibilización del cepo cambiario y su inclusión entre las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Además, compartió un video titulado "Mandrilandia is over", donde mediante inteligencia artificial recrea una sociedad de primates identificados con el peronismo y la izquierda, celebrando el cepo cambiario hasta ser "liberados" por el propio Milei.