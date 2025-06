Hasta cuándo vamos a permitirlo

Hoy la meta de acumulación de reservas brutas no sólo no cumplió sino que hasta cayeron.

Lo único cierto es que hasta hoy todos los bancos deben realizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) tanto a ARCA como al BCRA como a la UIF solicitando a sus clientes la certificación del origen de los fondos a partir de los U$S 10 mil. Por ende, si aquellos que poseen algún nivel de efectivo para incorporar a la cuenta bancaria mayor a esos U$S 10 mil sufrirán tanto los R.O.S como que tanto ARCA como la UIF los sometan a pedidos interminables con sanciones, multas y hasta causas penales por evasión fiscal más lavado de activos con penas de prisión efectiva con un mínimo de 6 años e ingresar un 170% del monto bancarizado como lo explicamos oportunamente.

En forma concomitante con esto, nos encontramos con un viernes muy complejo desde lo financiero ya que a las 11.30 hs la situación empezaba muy complicada en el sector de los dólares criptos con una fuerte suba que no paro en todo el día siendo su valor a última hora los criptos entre 1209 y 1226. Y atrás de ellos los siguieron el resto de los dólares, ya que incluso el oficial (BNA) se situó en la mayor parte del día en los $ 1.215 para terminar cerrando en 1.200 contra los 1.195 que había cerrado el jueves 29. Pero lo más significativo se dio tanto en el CCL como en el Futuro que terminaron en 1204 y 1442, respectivamente. Como dato fuerte en lo financiero del día fue la caída de las reservas brutas del BCRA por U$S 1.510 posiblemente por pago de plazos fijos en dólares que al primer día del mes siguiente pueden recolocarse en una parte importante pero lo necesariamente importante es ver cuanto no se renueva.

Lo único cierto es que hoy la meta de acumulación de reservas brutas no sólo no cumplió sino que hasta cayeron, en conjunto con la de NO INTERVENIR en ningún mercado de cambio tampoco la cumplió ya que intervinieron en el mercado de bonos por cerca de U$S 3.5 MM desde el FGS y en abril con U$S 400 millones en el mercado futuro. Por lo tanto estaríamos en una situación de tener que solicitar –como mínimo- un doble waiver y/o solicitar una renegociación con el FMI de la misma forma que ya hizo este Ministro en el gobierno de Mauricio Macri allá por mayo y agosto de 2018.

Lo importante es observar que ocurre con las reservas el día 7/7 porque el 9 de julio deben pagarse a los bonistas un importe de U$S 4.8 MM y en ese caso la orden del FMI es “reperfilar” el pago a los bonistas, lo que se llama en el barrio un pagadios, y eso nos lleva a una situación de default que termina en suba de los valores del tipo de cambio + suba del riesgo país + inflación volando por los aires. A lo cual pareciera que los inversores ya conocen estos temas y se están empezando a stockear de dólares billetes baratos.

