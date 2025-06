La transformación de Temple: de bar venido abajo a imperio cervecero

Hoy, Temple cuenta con 32 locales en Argentina —entre propios y franquiciados—, con fuerte presencia en CABA, además de puntos en distintas provincias. Pero el crecimiento no se detuvo en las fronteras: abrieron en Uruguay, dos locales en Miami, desde donde tomó su dueño esta entrevista (el más reciente en una emblemática esquina de South Beach) y están próximos a desembarcar en Ciudad de México y Cancún.

Más que cerveza: destilados, cantinas y cultura

Temple no quiso ser solo una cadena de bares. Esa premisa los llevó a diversificar. En 2017 lanzaron Bosque, su primer gin artesanal, destilado con enebro salvaje de la Patagonia. El objetivo era claro: homenajear la tierra y elevar la vara del gin argentino. Lo lograron con creces. “Bosque ganó más de 70 premios internacionales, entre ellos la medalla de oro en los World Gin Awards 2022 y el reconocimiento como Best in South America en The Gin Guide Awards 2023, eso nos posicionó de una manera que no imaginábamos”, explicó Imas.

Pero no se quedaron ahí. También lanzaron el vermut Feriado, en versiones rojo y rosado, elaborados con botánicos autóctonos y varietales argentinos. Como si eso no bastara, abrieron dos cantinas para disfrutarlo: una en Coghlan y otra en Don Torcuato.

Un grupo con visión regional

Hoy, The Temple Group está integrado por cuatro socios: además de Imas y Chereminiano, se sumaron Juan Nielsen y Bruno Anania. Sumado a ello, están también a cargo de las franquicias de Cervecería Patagonia en Argentina, lo que los convierte en responsables de más de 80 bares en total.

En 2024 dieron un nuevo paso clave: incorporaron a la Bogotá Beer Company, una icónica cervecería colombiana con más de 120 locales. Así, Temple se consolidó como un jugador regional de peso, sin perder su compromiso con la cultura cervecera.