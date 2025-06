El diálogo de Franco Colapinto con su ingeniero de Alpine que sorprendió a sus seguidores: "Disculpas por..."

Colapinto manifestó su preocupación por el rendimiento del vehículo. "Sí, sí. Estoy tan preocupado por eso", declaró el piloto. Barlow agregó: "Creo que el aire sucio nos perjudicó. Así que tenemos que mirar eso . No te disculpes con nosotros por eso. Tenemos trabajo que hacer aquí, pero está bien".

La respuesta del ingeniero de Franco Colapinto, Stuart Barlow

Barlow brindó un resumen de la carrera a Colapinto. El ingeniero detalló las posiciones finales y las penalizaciones aplicadas: "Sólo para darle un resumen, fue Piastri, Norris, Russell, Verstappen, Hulkenberg, Hamilton Hadjar en P9, Alonso P10. Creo que en realidad se debe pagar. Hay una penalización de diez segundos para Verstappen. Bearman en P13 también tiene una penalización de diez segundos por lo que deberíamos saltar por delante de él. En P15”.

Además le dio unas palabras de aliento al pilarense: “Gracias por tus esfuerzos durante el fin de semana. Sé que es un comienzo difícil, pero hiciste un buen trabajo remontando durante el fin de semana", concluyó Barlow.

Colapinto analizó su desempeño tras la competencia. "No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos. Fue una carrera complicada, con mucha degradación. Yendo en el aire sucio se gastaban mucho las gomas delanteras, había mucho graining y no pudimos controlar bien la degradación", explicó el piloto.

Respecto a su evolución durante el fin de semana, Colapinto comentó: "Del viernes al sábado dimos un paso importante. Hoy nos costó mucho, creo que fue por diferentes factores que tenemos que entender mejor. Pero el paso que dimos del viernes al sábado fue bueno. Eso es de lo más positivo, pero hay que enfocarse en la próxima".

El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de Canadá. "Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco. Ya conociendo el auto, es un pasito adelante. Solo hay que tratar de entender esos momentos en los que nos está costando y nos falta ritmo. Hay trabajo por hacer y tenemos un fin de semana para entender", concluyó el piloto argentino.