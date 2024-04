La motosierra de Javier Milei se agotó

El establishment tardó 30 años en encontrar un reemplazo para Cavallo, pero por fin lo encontró. El presidente asume criterios crueles con seres humanos, priorizando la disminución del gasto público “a cualquier costo”. Miguel Ángel Broda, quien viene proponiendo la reducción del déficit fiscal por más de cuatro décadas, dijo que el ajuste propiciado por Milei es “excesivo, burdo, y no es sostenible en el tiempo” . No podría explicarse mejor.

MACROTIMOTIMBA FINANCIERA

La bicicleta generó ganancias diarias de u$s 70 millones, hasta la semana pasada que bajaron las tasas. Pero aun con tipos más bajos en pesos, el dólar vale $ 860. Continúa aumentando el endeudamiento del Tesoro, que carga con el desastre fundacional de Prat Gay, Sturzenegger y Caputo con LEBAC desde 2016.

Bausili, socio de Caputo en el sector privado-conflicto de intereses grosero-, ambos colaboradores de BlackRock, manipularon el control monetario con la reducción del crecimiento de la base y los agregados, disimulando con la rebaja de la tasa negativa en pesos, la tasa real positiva fuertemente remuneradora en dólares. Las reservas netas han aumentado u$s 8 mil millones, como consecuencia de pisar las importaciones e impedir los giros de ganancias de las empresas internacionales. La deuda pública aumentó u$s 33.000 millones desde diciembre 2023 (secretaria de Finanzas).

Las brechas cambiarias se redujeron postergando $ 43 billones en vencimientos de

deuda, pateando para adelante la presión sobre el Tesoro. El shock a la oferta agregada por la corrección del tipo de cambio, precios y tarifas, matizando con el shock a la demanda agregada por el descomunal ajuste fiscal y monetario, introdujo a la economía en una recesión absolutamente innecesaria. La virulencia de las políticas fiscal y monetaria, destruyeron la demanda agregada.

Primero dispararon la inflación al doble, para luego venderle a la “gente de a pie”, una desaceleración que solo responde a la tragedia recesiva resultante de la sumatoria de groserías macroeconómicas. Pero lo peor es que no se visualiza una “reversión en V”, en todo el año 2024. La estimación de caída del PBI e inflación del FMI: caída de (-2.8) y 150%, respectivamente, tiene muy buena voluntad, pero será el doble. Habiéndose paralizado la obra pública y también la edificación privada, despidiendo miles de operarios de la construcción, no habrá rebote. Sencillamente, el costo de construir en dólares creció muy por encima del precio final del stock de propiedades. Sucede lo mismo en la marroquinería, dado que el costo de producir una cartera en la fábrica es más alto que el precio de venta en la estantería del comerciante, se paralizaron las ventas y, por lo tanto, la producción de carteras. Nadie invierte para producir a perdida. Las ventas textiles caen 50%.

El consumo privado esta desalentado por la caída del salario real y de la masa salarial real. El macroecolobista promedio, vende la idea que las exportaciones netas pueden traccionar la actividad como en el segundo trimestre 2002, pero hay una gran diferencia. Es que el tipo de cambio del segundo trimestre de 2002 era muchísimo más alto que lo que ofrece el gobierno con el crawling peg de 2% mensual. Dependerá de la próxima devaluación, la cantidad de dólares que ingresen. Ilusoriamente se difunde el metaverso que la liquidación del agro aumentará alrededor de 80%, comparando contra la sequía de Alberto Fernández, pero eso no va a suceder.

Solo se alegran los corazones románticos, habrá menos liquidación de divisas del agro de lo que se espera, el deterioro del tipo de cambio no ayudará porque Caputo y Bausili se concentrarán en pedalear al 2% la devaluación. Con 70% de tasa de política monetaria, el velódromo está de fiesta, mientras crece la compra de silo bolsas para ahorrar en granos.

Las tarifas aumentan desenfrenadamente, existe el peligro de un rebote inflacionario. El patibulario el aumento de las tarifas de servicios está llegando: luz 185%, gas 300% y hasta 600%, 209% en AySA. El boleto de colectivo acumula 410%.

Un clásico CALCADO: La tablita de Martínez de Hoz

Actúa como ancla anti inflacionaria (2% mensual) y además es funcional al velocípedo. El “cepo Macri y Lacunza” no se levanta porque se desaprovecharía “el curro trade”.

Dicen los colegas que la competencia de monedas es mejor que la dolarización para “los timberos”. Les da la posibilidad futura de eternizar el “curro trade” cada vez que llegue un gobierno que garantice “el trilema”. Recuerde, “la trinidad imposible” enseña que es inadmisible para un país amparar simultáneamente un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y, una política monetaria independiente. Nos están desvalijando, “lo mismo, pero más rápido”.

No obstante, si quisieran dolarizar, un cambio de régimen monetario requeriría la aprobación del Congreso. No puede realizarse a través de un DNU. Volviendo a la competencia de monedas, esta debería incluir el levantamiento del cepo, previa significativa recomposición de las reservas del BCRA. Se requeriría un tipo de cambio flotante pero invariable y, para ello el BCRA debería contar con suficientes dólares para poder intervenir y evitar impetuosas devaluaciones. De allí la desesperación por obtener un nuevo acuerdo con el FMI, la aspiración del reintegro de la calificación que le dieron a Macri. Con esos u$s 12.000 millones podrían animarse, sin que la caída de reservas dispare una salida forzada del gobierno y un quebranto para los “ciclistas rezagados”. La acumulación de reservas obedece al impago de las importaciones. La brecha con el “blue”, tiene el límite de los ahorros de la clase media que se está fundiendo. Ahora el riesgo país y las otras brechas tienen la presión del conflicto de Irán e Israel.

NO ES TECNICO. “ES LA AVARICIA, IDIOTA”

La nueva deuda de los importadores, las utilidades no giradas al exterior y los controles actuales demuestran el poco compromiso asumido con el entorno que los inventó. Decir que si estuvieran los u$s 12.000 millones se levantaría el cepo y se unificaría el mercado cambiario, es una quimera. Pedalear una jornada más en este momento, implica una rodaja más fina, pero arrima alrededor de u$s 65 millones diarios, u$s 1.950 mensuales.

Los menesteres anteriores son muy severos. Aunque la competencia de monedas con u$s 12.000 millones fuera posible, sin dárselas a los amigos como en 2018, “estaría para probar”, dicen los acólitos que no toman en cuenta el “plan duremos”. En cambio, la charlatanería de la dolarización demandaría entre u$s 30.000 y u$s 40.000 millones.

De todos modos, la competencia de monedas no sería el paso previo a la dolarización, en cambio podrían serlo unos buenos equilibrados fundamentals macroeconómicos, que difícilmente se logren con la violenta caída de los ingresos fiscales y la imposibilidad de ajustar más por el lado del gasto. Ahora ni siquiera el alineamiento con Estados Unidos e Israel generan dólares para seguir adelante con este esperpento.

La adulación a la generala Richardson, Milei dispuesto a concederlo todo: la inspección de la base, la suspensión del programa nuclear, el cepo a china, la hidrovía, y la compra de aviones. Estadounidenses preguntan: - ¿Dónde está la trampa de Milei para que nos conceda todo? - ¡Un día más!

La Canciller no ayuda, no tiene la menor idea de ninguna cuestión diplomática, ni una política efectiva, no obstante, posee una disposición determinada. Los mentises de la canciller argentina que visitó Japón, Vietnam y Malasia, ignorando a China, no ayudan.

Viajar a Estados Unidos para recibir el premio “Embajador de la Luz” es extravagante. Milei vive remando para sí mismo, rellenando las carencias que tenía su CV. La ciudadanía se está fatigando del ajuste y se lo puede hacer saber el 23 de abril, el 1 y el 8 de mayo.

Sturzenegger fue insultado en la platea de su propio club: Gimnasia y Esgrima de La Plata. Con su proverbial cinismo, dice que las reformas se van a hacer, haga lo que haga el Congreso, y planteó que Fujimori era un modelo de reforma económica...

En cuatro meses no lograron aprobar una sola ley, constituyen un récord histórico. Por primera vez, una Cámara del Poder Legislativo ha rechazado un DNU. Tampoco se ha avanzado en la construcción de una coalición política, ni se ha creado un interbloque, la pasividad parlamentaria no tiene precedentes. Milei desvaría o simula creer que puede obtener una ratificación absoluta de la ley ómnibus y el DNU.

Pareciera que Milei y Caputo buscan una excusa para que los agarren a punta pies. - ¿Todos los precios son libres, pero hay control de cuantías en las paritarias? - No está claro cuál es el desenlace de la crisis social en que nos han sumergido, no hay garantías que puedan evitar un desborde repentino.

Los gobernadores están unidos en el objetivo de frenar las reformas de Milei a nivel provincial. Las provincias más importantes, enfrentarán al gobierno en la conspiración de las cajas jubilatorias, “las unidas del sur” no darán el visto bueno respecto a la distribución de fondos. La propiedad del subsuelo es crucial.

Los despidos en el sector público generan protestas crecientes. Como sabemos, la CGT moviliza hacia el Monumento al Trabajo el 1° de mayo, el 9 de mayo paro general y, antes que nada, el 23 de abril, la CGT participa unida a los estudiantes y profesores en la Gran Marcha Universitaria. No obstante, los movimientos sociales estarán en la calle.

Sin embargo, a pesar de tanta calamidad; una recuperación paulatina sería posible si existiera claridad intelectual y voluntad política. Los motivos que conducen al sufrimiento de la población se resolverían restableciendo los ingresos y los derechos cercenados. Eso se lograría deteniendo los atropellos y recuperando los derechos amenazados. Se acerca el desenlace de los indoctos macrotimadores financieros, temerarios personajes que siempre terminan huyendo. Como suelen decir sus amigos: “se perdió una oportunidad histórica”.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 8 libros, @pablotigani