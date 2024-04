Un senador de La Libertad Avanza firmó el proyecto para aumentar los sueldos

Si bien Olivera Lucero evitó, en el recinto al igual que el resto de su bloque, levantar la mano para no quedar escrachado ante las cámaras, su firma ya no podía ser borrada.

El proyecto de resolución en cuestión establece que a partir del mes de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo.

La decisión se dio entre las sombras y, sin mediar palabra, se hizo efectivo este jueves. Lo curioso es que la resolución se aprobó sobre el final de la sesión y en apenas un minuto: el aumento de sueldos, impulsado por legisladores de la oposición, fue votado a mano alzada por más de tres cuartos del recinto.

Villarruel, tras aumento en el Senado: "Lo que sucedió es perfectamente legal y no tengo herramientas para frenarlo"

La controversia por el aumento de las dietas de los miembros del Senado repercutió de inmediato en el Poder Ejecutivo. Si bien el presidente Javier Milei quiso desligarla, Victoria Villarruel dio explicaciones sobre lo acontecido, en su rol de titular de la Cámara Alta.

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora", inició la publicación de Villarruel.

Posteriormente, escribió: "Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo".

Durante la votación, tanto la Vicepresidenta de la Nación como el senador que presentó la propuesta, el salteño Juan Carlos Romero (PRO), nunca detallaron en qué consistía la iniciativa que estaban votando sino que se remitieron a referirse al "proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas". Entre las 13:43 horas y las 13:44 horas, en 60 segundos, alcanzaron los dos tercios de mayorías para tratar el tema sobre tablas y aprobar el aumento.

Javier Milei tras la suba de sueldos en el Senado: "Así se mueve la casta"

El presidente Javier Milei se manifestó contra la suba de sueldos decidida en el Senado, en una resolución que fue aprobada sin debate previo y a mano alzada: "Así se mueve la casta".

El incremento sería de $1,7 millones a $4 millones y esperan debatirla durante la sesión ordinaria programada para este jueves. "Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA... El 2025 será paliza histórica...", expresó el mandatario libertario a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).