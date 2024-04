Fátima Flórez regresó al país y habló sobre su separación con Javier Milei

Luego, la humorista se refirió a los motivos por los que le pusieron fin a su noviazgo de ocho meses: "Fijate el momento que tiene, una gran responsabilidad sobre su espalda, es un momento difícil. Estamos muy bien con Milei , el vínculo está intacto pero por cuestiones de tiempo no somos más novios ".

Ante la consulta sobre si era celosa del Presidente, la humorista contentó que "para nada" y que no había "ningún planteo". Además, habló sobre su relación con Karina Milei, la hermana del mandatario, y expresó: “No hay ninguna incomodidad con Karina, no sentí una mochila siendo novia del Presidente. Estoy muy bien, volví de vacaciones”

Finalmente, Fátima aseguró que el comunicado que compartió Javier Milei en sus redes sociales para anunciar su separación fue "de común acuerdo" y algo que se conversó previamente.

Cómo fue la separación entre Javier Milei y Fátima Florez

Una semana atrás, el mandatario argentino confirmó que su noviazgo con la humorista había llegado a su fin. La pareja se había dado a conocer después de las PASO 2023, pero debido a los compromisos laborales de la artista y los tiempos de la agenda presidencial decidieron separarse.

Así lo comunicó Milei a través de X, donde explicó que "como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa".

"Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos", dijo el Presidente.

Finalmente, concluyó su mensaje: "Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente".