Aumentos en el Senado: el jefe de bloque de LLA aseguró que "el Presidente sabía que se iba a votar esto"

"Muchas veces las filtraciones que se hacen en forma, a veces intencional por alguna fuerza política, terminan rompiendo el trabajo de muchísimo tiempo de lograr consensos para conseguir votos", señaló Atauche.

En ese sentido, el legislador aclaró que ya habían denunciado el tema en el "ámbito del Senado" y ahora lo están volviendo a hacer. "Vamos a tomar una decisión de bloque en la semana para tomar la negativa a esta iniciativa".

Aumentos en el Senado: Villarruel aseguró que todos los bloques estuvieron de acuerdo

La controversia por el aumento de las dietas de los miembros del Senado repercutió de inmediato en el Poder Ejecutivo. Si bien el presidente Javier Milei quiso desligarla, Victoria Villarruel dio explicaciones sobre lo acontecido, en su rol de titular de la Cámara Alta.

"Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora", aseguró la Vicepresidenta en su cuenta de X.