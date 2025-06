Javier Milei y Benjamín Netanyahu firmaron un Memorándum de Entendimiento en Israel

Durante el acto, volvió a exigir la liberación de los rehenes argentinos retenidos por Hamás en la Franja de Gaza: Lior Rudaeff, Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. “No se trata de un conflicto bélico ni de una disputa política. Es un tema estrictamente humanitario. Por eso pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados, incluidos nuestros compatriotas”, reclamó.

El evento concluyó con la firma del Memorando por parte de ambos líderes, quienes intercambiaron copias del documento en medio de un cerrado aplauso.

Javier Milei recibió el "Premio Nobel Judío" en el parlamento de Israel

Durante su visita oficial a Israel, Milei fue galardonado, este jueves, con el Premio Génesis, una condecoración entregada por el parlamento israelí, que suele recibir el nombre informal de "Nobel Judío". La ceremonia tuvo lugar mientras el mandatario argentino continúa con su extensa gira por Asia y Europa.

Este paso por Israel forma parte de una intensa agenda internacional que Milei desplegó en los últimos días. Antes de arribar a Jerusalén, el Presidente visitó Italia, donde se reunió con el papa León XVI y luego mantuvo un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni. En esa instancia, acompañó la firma de un acuerdo entre YPF y la empresa energética Eni, destinado a la exportación de gas natural licuado (GNL).

Finalizada su agenda en Israel, Milei viajará a España, última escala de su gira. Allí mantendrá nuevos encuentros oficiales y cerrará su periplo internacional antes de regresar a la Argentina.

La ceremonia tuvo lugar en el Museo de la Tolerancia, ubicado en la ciudad de Jerusalén. La premiación estuvo a cargo de la Fundación Génesis Prize y está edición marcó la primera vez que un Jefe de Estado es galardonado. El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Gerardo Werthein; el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, aseguró Milei durante su discurso de premiación. Además, durante sus palabras, el Presidente citó a Jorge Luis Borges y aseguró: "'Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así...”.

Además de la condecoración, la fundación Genesis Prize también concede al galardonado un premio de u$s1.000.000. Según detalló el propio Presidente, el mismo será donado a una serie de organizaciones para poner en marcha una campaña de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en el continente.