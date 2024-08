Milei quiere destruir el Estado, pero hay un pueblo que lo defiende

Volviendo, este brevísimo relato de las modificaciones del Estado diluye los procesos internos, los vaivenes y las múltiples diferencias. En los estudios comparados se analizan las heterogeneidades internacionales, nacionales e institucionales desde una amplia corriente de variedades de capitalismo, donde Hall y Soskice construyeron una de las tipologías más conocidas. Identifican allí dos tipos ideales de “variedades de capitalismo” según la mayoría de dichos ámbitos institucionales genere patrones de mercado (economías de mercado liberales, EML) o de coordinación estratégica (economías de mercado coordinadas, EMC).

La Argentina no es ajena a este proceso y a lo largo de la historia podemos encontrar cómo se han expresado esas etapas del capitalismo global en nuestra economía y por tanto en la conformación del Estado Nación. Así, en términos del rol del Estado encontramos a grandes rasgos dos miradas: una visión tradicional-ortodoxa que asigna las funciones de regulación al mercado, a partir del cual se garantizaría la mejora del conjunto de la sociedad y del conjunto de dimensiones subalternas de la economía. Por el otro lado, una visión alternativa que sostiene e integra las instituciones (incluyendo al Estado) al funcionamiento económico, donde la coordinación y la regulación entre las distintas áreas que son el resultado de elecciones sociopolíticas.

De alguna manera, estas dos perspectivas ideológicas antagónicas se han expresado distinto a lo largo del tiempo: librecambistas vs. proteccionistas, campo vs. industria, neoliberal vs. progresista, colonia o patria, y hoy mercado o estado. Obviamente los antagonismos no permiten comprender las profundas sinergias positivas que hay realmente detrás de cada uno de esos actores, sectores o instituciones de la economía política de un país, pero sí han reflejado a lo largo de la historia la lucha política entre dos opciones políticas totalmente opuestas. Y aquí es indispensable comprender la contradicción fundamental: Si Milei sitúa la arena política como Estado NO, debemos comprender que la defensa a ultranza del Estado y sus instituciones son elementos fundamentales para permitir el resurgimiento de una Argentina que tenga sostenga equilibrios institucionales hacia quienes no disponen de una billetera que los proteja.

Economista, Directora del Banco Ciudad.