Se abre una nueva fase cambiaria: ¿qué hay detrás del fin del cepo al dólar?

El punto clave es que la demanda de dólares no será agresiva : estará concentrada en MiPyMEs importadoras, actores con menor peso específico. En cambio, la oferta crecerá fuertemente por dos motivos: el agro dejará de operar con dólar blend (80/20) y empezará a liquidar 100% al MULC, y además se espera un ingreso de capitales desde el exterior paulatinamente, atraídos por el levantamiento del cepo y la mayor previsibilidad cambiaria.

En paralelo, persiste el recargo del 30% sobre el dólar tarjeta, lo cual generará un incentivo para que algunos usuarios compren dólares en el mercado oficial y eviten ese costo en sus consumos en el exterior durante semana santa por ejemplo.

Lo más relevante del anuncio es el respaldo financiero: el Gobierno dispone de u$s23.100 millones para enfrentar cualquier tensión en la plaza cambiaria. Esto, junto con la mejora en el frente fiscal y externo, coloca al país bajo un “gran paraguas” de protección. De hecho, el Ejecutivo cuenta con un margen de hasta 30% para una eventual devaluación si hubiera shocks externos.

Junto con el primer desembolso del FMI (u$s 12.000 millones), más los préstamos anunciados este sábado por el Banco Mundial (u$s 12.000 millones en 3 años) y el BID (u$s 10.000 millones en 3 años) el equipo económico y el BCRA cuentan con las municiones necesarias para hacer frente a cimbronazos externos e internos que puedan afectar la economía y empujar el tipo de cambio desde $1.090 hasta los $1.414 (que sería la banda de $1.400 +1%).

¿Cómo impacta esto en el mercado de capitales?

El viernes los ADRs argentinos cerraron positivos alcanzando subas de hasta 8% y en el post mercado, luego del anuncio del Ministro Caputo, seguían subiendo otro 10%. Se espera que el lunes la rueda abra muy positiva para el equity argentino, principalmente las acciones del segmento bancario. Si miramos el segmento de renta fija argentina, los bonos están retrasados y deberían estar comprimiendo en TIR del 10%. Esto quiere decir que -en el corto plazo- vemos una potencial suba considerable de la parte media (GD35, AL35) y larga de la curva (GD46).

CEO de Insider Finance