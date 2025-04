Al Pacino cumple 85 años: uno de los actores fundamentales del Nuevo Hollywood

Sus primeras incursiones teatrales cosecharon elogios y le abrieron las puertas hacia una carrera cinematográfica que cambiaría el curso de la historia del cine.

El Padrino y los clásicos de los setenta

El año 1972 marcaría un antes y un después en su vida y en la cinematografía mundial. Francis Ford Coppola lo eligió para interpretar a Michael Corleone en la épica obra maestra "El Padrino".

Inicialmente resistido por el estudio, Pacino demostró una sutileza y una intensidad contenida que definieron al personaje, transformándolo de un joven idealista a un implacable jefe de la mafia. Su interpretación silenciosa pero poderosa le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto y lo catapultó al estrellato.

Al Pacino Un joven Pacino en El Padrino. Paramount Pictures

A partir de ese momento, la década de 1970 se convirtió en una era dorada para Pacino, encadenando interpretaciones icónicas en películas que hoy son consideradas clásicos.

En "Serpico" (1973), encarnó la integridad de un policía incorruptible luchando contra la corrupción sistémica. En "Tarde de perros" (1975), su retrato desesperado y visceral de un ladrón de bancos improvisado capturó la angustia de una generación. Y en "...Y justicia para todos" (1979), su monólogo final, cargado de rabia y frustración ante la injusticia del sistema legal, se convirtió en un momento cumbre de su carrera.

De Tony Montana a ganar un Oscar

La década de 1980 trajo consigo desafíos y altibajos, pero Pacino resurgió con fuerza en los años 90, consolidando aún más su estatus de leyenda. Su interpretación del gánster Tony Montana en "Scarface" (1983), aunque inicialmente divisiva, se ha convertido en un ícono cultural, un arquetipo de la ambición desmedida y la caída estrepitosa.

Scarface Tony Montana, uno de los papeles más recordados de Pacino. Universal Pictures

En 1992 cuando finalmente alzó la estatuilla dorada como Mejor Actor por su enérgica y conmovedora interpretación del teniente coronel ciego y cascarrabias Frank Slade en "Perfume de mujer". Ese mismo año, también estuvo nominado como Mejor Actor de Reparto por "Glengarry Glen Ross", demostrando su versatilidad y la consistencia de su talento.

Su filmografía está repleta de joyas cinematográficas que han dejado una huella imborrable: el thriller psicológico "Heat" (1995), donde compartió pantalla por primera vez en escenas cruciales con su amigo y rival actoral Robert De Niro; el drama legal "El abogado del diablo" (1997), donde interpretó a un seductor y malvado abogado; el intenso drama sobre el periodismo "El dilema" (1999); y su regreso al universo de la mafia en "Donnie Brasco" (1997).

A lo largo de su prolífica carrera, Al Pacino ha sido honrado con innumerables premios y reconocimientos, incluyendo un Premio de la Academia, dos Premios Tony por su trabajo en teatro, dos Premios Primetime Emmy por su destacada labor en televisión, cuatro Globos de Oro, un Premio BAFTA y el prestigioso Premio Cecil B. DeMille por su trayectoria en el cine. Estos galardones son un testimonio de su impacto duradero en la industria del entretenimiento y de la admiración que despierta entre sus colegas y el público.

irlandes 2.jpg The Irishman lo junto nuevamente con Robert De Niro y fue la primera vez que lo dirigió Martin Scorsese. Netflix

A sus 85 años, Al Pacino continúa demostrando una vitalidad artística admirable. En los últimos años, ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos que evidencian su inagotable pasión por la actuación, entre varios se destacan "The Irishman" y "Once Upon a Time in Hollywood", ambas de 2019.

Su presencia en la pantalla sigue siendo magnética, y su capacidad para encarnar personajes complejos y multifacéticos permanece intacta. Su legado no solo reside en sus interpretaciones memorables, sino también en su influencia en generaciones de actores que han encontrado inspiración en su entrega y su compromiso con el arte de la actuación.