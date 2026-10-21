Perú prepara un operativo sanitario especial para la visita del papa León XIV por su afección pulmonar

El recorrido previsto para noviembre contará con un helicóptero militar equipado como ambulancia y hospitales preparados ante posibles emergencias durante los traslados.

Perú reforzará las medidas sanitarias para la visita del papa León XIV, prevista para noviembre, con un helicóptero militar equipado con recursos médicos y hospitales preparados para atender cualquier eventualidad . Los ajustes se definieron después de la operación pulmonar a la que se sometió el Pontífice en Roma, aunque las autoridades eclesiásticas confirmaron que el cronograma de la gira continúa en marcha.

El operativo contempla acompañamiento médico durante los desplazamientos por distintas ciudades del país y medidas para facilitar la movilidad del Papa durante las actividades oficiales. La planificación se desarrolla mientras León XIV avanza en su recuperación, tras recibir el alta del Policlínico A. Gemelli el sábado 17 de octubre.

El sacerdote Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, explicó que desde Roma solicitaron reforzar la organización vinculada con la salud del Pontífice. El religioso brindó detalles durante una conferencia de prensa con periodistas internacionales.

“Lo que sí ha pedido Roma es el tema de planificación en el tema de salud", afirmó Bytton. Según precisó, un helicóptero militar peruano equipado con material médico acompañará a León XIV durante su recorrido por Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Además, las autoridades prepararon una lista de hospitales en cada una de las ciudades que visitará el Papa, con el objetivo de contar con centros de atención disponibles ante cualquier complicación. También se prevé instalar un ascensor que podría facilitar los desplazamientos del Pontífice por las escalinatas que conectan la Plaza Mayor de Lima con la Catedral.

Las autoridades prepararon hospitales en cada uno de los destinos incluidos en el recorrido papal. Vatican News

La gira incluirá una serie de vuelos y trayectos en helicóptero, algunos de ellos a grandes altitudes. Entre los puntos previstos figura Cusco, ubicada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, y Santa Cruz de Succhabamba, a aproximadamente 2.035 metros. Estas condiciones forman parte de los factores contemplados en la planificación sanitaria.

La operación pulmonar y la recuperación de León XIV

El refuerzo preventivo se dispuso luego de que León XIV fuera sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, tras detectarse un adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón. La intervención constituyó el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado.

Tras recibir el alta médica, el Papa agradeció las oraciones de los fieles y anunció que retomaría sus compromisos de manera progresiva. En ese contexto, su participación en las actividades públicas se desarrolla con cautela mientras continúan los estudios médicos.

Los resultados de las pruebas histológicas del tumor y de los ganglios linfáticos relacionados, junto con el análisis de las características moleculares y genéticas, permitirán determinar si necesita un tratamiento adicional. Entre las alternativas médicas mencionadas se encuentran la quimioterapia, la combinación de quimioterapia e inmunoterapia y la terapia oral dirigida.

La primera gira sudamericana de León XIV está programada entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá Perú, Argentina y Uruguay. En el caso peruano, la preparación tiene un significado particular por el vínculo del Pontífice con el país, donde vivió alrededor de 22 años y se desempeñó como obispo de Chiclayo antes de trasladarse al Vaticano en 2023.

Pese a los ajustes sanitarios, Bytton aseguró que la organización de la visita sigue adelante. El objetivo es garantizar que el recorrido pueda desarrollarse con los recursos médicos y logísticos necesarios durante cada etapa.