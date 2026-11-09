El emotivo momento del papa León XIV: lágrimas y aplausos en el Cottolengo Don Orione

El sumo pontífice escuchó las palabras de una de las personas que forman parte de la obra de Don Orione. Una mirada llena de emoción y el auditorio que estalló en aplausos ante las conmovedoras palabras.

Un momento de profunda emoción se vivió este lunes durante la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione , cuando escuchó el testimonio de Marta Griselda Torres , una mujer que reside desde hace años en la institución.

Ante el Pontífice, Torres relató las dificultades que atravesó a lo largo de su vida debido a su imposibilidad de caminar y ver. También recordó las situaciones de rechazo que sufrió y destacó que en el establecimiento encontró contención, afecto y un espacio donde fortalecer su fe .

"En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios" , expresó la mujer, quien agradeció especialmente la presencia del Santo Padre.

Sus palabras conmovieron a León XIV, que no pudo contener las lágrimas y debió secarse el rostro mientras escuchaba el relato. Como parte del encuentro, Torres le entregó un libro de su autoría en el que cuenta sus experiencias dentro de la institución.

Posteriormente, el Papa dirigió unas palabras a los presentes y reconoció el compromiso de los voluntarios , a quienes agradeció por expresar la caridad a través de sus acciones cotidianas.

El director del Cottolengo Don Orione agradeció al papa León XIV por su visita

Jorge Silanes, director del Cottolengo de Don Orione, recibió con “honda alegría” al Papa León XIV y expresó: “Este lugar se viste de fiesta para recibirlo y tener un encuentro profundo con usted”.

“En este pequeño Cottolengo se vive alegremente, se reza, se trabaja en la medida que lo permiten las fuerzas, se ama a dios y se sirve a los pobres. Su presencia nos llena de consuelo y renueva nuestras fuerzas. Gracias por señalarnos el camino y recorrerlo junto a los más vulnerables, por ser voz de los que no tienen voz”, dijo Silanes frente al Papa.

"Lo recibimos con inmensa alegría y esperanza", el mensaje de bienvenida del obispo de Lomas de Zamora

"Querido Santo Padre, agradecemos profundamente su visita a nuestra patria", enfatizó el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones. Y notablemente emocionado expresó: "Los fieles de esta iglesia local lo recibimos con inmensa alegría y esperanza. Estamos profundamente felices y agradecidos a Dios de tenerlo entre nosotros. Bienvenido Santo Padre a la Diócesis de Lomas de Zamora".

En ese marco, el obispo expresó: "Iniciar su visita pastoral entre los más vulnerables es plenamente coherente con sus palabras en Magnifica Humanitas. Nos demuestra con el ejemplo que no debemos temer ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo para que la piedra desechada, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, se conviertan en piedras angulares sobre las cuales se pueda edificar un hogar común sólido y hospitalario".