SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
9 de noviembre 2026 - 06:53

Papa León XIV en Argentina EN VIVO: segunda jornada en CABA este 9 de noviembre, Cottolengo Don Orione, misa, actividades, agenda y últimas noticias

Con referencias a Francisco, el mate y el tango, León XIV tuvo sus primeros contactos con la dirigencia política y la sociedad argentina. La agenda de este lunes incluye una misa central y encuentros institucionales.

Con referencias a Francisco, el mate y el tango, León XIV tuvo sus primeros contactos con la dirigencia política y la sociedad argentina. La agenda de este lunes incluye una misa central y encuentros institucionales.

Por Mariano Fuchila

El Pontífice inició su visita oficial con un encuentro con Javier Milei y un mensaje sobre democracia, diálogo y justicia social. Este lunes tendrá una agenda marcada por una misa multitudinaria y actividades pastorales.

El papa León XIV ya se encuentra en la Argentina, en su primera visita oficial al país, con una agenda que combinó actividades institucionales, religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Tras su llegada a Aeroparque, fue recibido por autoridades y encabezó un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión privada con el presidente Javier Milei, antes de participar de un encuentro institucional en el Palacio Libertad.

En su primer discurso ante el Presidente, funcionarios, gobernadores y representantes de la sociedad civil, el Pontífice evocó el legado de Francisco y llamó a fortalecer la convivencia democrática, el diálogo y la búsqueda de consensos. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra y en la búsqueda paciente de acuerdos”, sostuvo. También dejó un mensaje sobre la situación económica y social: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Además, destacó la identidad cultural argentina, con referencias al Martín Fierro, Borges, el tango y el mate.

Este lunes 9 de noviembre, León XIV continuará su recorrido con una agenda que tendrá como eje el compromiso social, el trabajo y el diálogo interreligioso. A las 9:15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con el personal y las personas asistidas por la institución. Luego, a las 11:30, encabezará una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La jornada incluirá reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas, una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires. Seguí todas las novedades y últimas noticias en Ámbito.

Cortan el tránsito en la autopista 25 de Mayo y la Riccheri por el operativo del Papa

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, comenzó durante la madrugada de este lunes con cortes de tránsito en distintos accesos y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense. Uno de los principales corredores afectados es la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el oeste, por donde se trasladará el Pontífice en el marco de su segundo día de actividades en la Argentina.

El recorrido comenzará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear al 1600, continuará por la avenida 9 de Julio y tomará la Autopista 25 de Mayo. Luego, el trayecto seguirá por la Autopista Dellepiane y la avenida General Paz, para continuar hacia el sur por el Puente de la Noria y Camino Negro, en dirección a Lomas de Zamora.

A partir de allí, la comitiva papal avanzará por la avenida Juan XXIII, en Lomas de Zamora, y atravesará el Cruce de Lomas, en la intersección con la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura), como parte del recorrido previsto para llegar al establecimiento religioso de Claypole.

Entre las restricciones más importantes, se encuentran los cortes en los accesos a la Autopista 25 de Mayo y las bajadas hacia la avenida 9 de Julio. También permanece interrumpida la circulación en la Autopista Riccheri y su conexión con la General Paz, una medida que comenzó a implementarse desde las 5.30 y que afecta especialmente a quienes tienen previsto trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El despliegue de seguridad y tránsito busca garantizar el traslado del Papa y el desarrollo de su primera actividad pastoral de este lunes, en una jornada que tendrá como protagonista su visita al Cottolengo Don Orione, donde mantendrá un encuentro con las personas asistidas y el personal de la institución.

Fuerte operativo de seguridad y miles de fieles esperan por el Papa en Don Orione

Miles de personas se están acercando al Cottolengo Don Orione en Claypole, lugar donde el papa León XIV realizará la primer actividad del día, la cual tendrá una carga simbólica importante.

Cientos de personas pasaron la noche en las adyacencias para tener un lugar privilegiado para ver la llegada del Pontífice, mientras se lleva adelante un fuerte operativo de seguridad por la presencia de funcionarios nacionales y provinciales.

León XIV en Casa Rosada: fuerte operativo de seguridad, asistencia perfecta del Gabinete y regalos de Javier Milei

Por Cecilia Camarano

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el papa León XIV en su despacho de Casa Rosada, en el marco de la primera visita del Pontífice a la Argentina desde el comienzo de su papado. La audiencia constituyó el momento central de la primera jornada del jefe de la iglesia católica en su estadía y se produjo después de una recepción oficial que incluyó una fotografía en el Salón Blanco y la presentación de los integrantes del Gabinete -con asistencia perfecta- en la Galería de los Vitrales.

Pese a la expectativa del Gobierno, que tenía todo preparado para la ocasión, y de los transeúntes que se juntaron en Plaza de Mayo, León XIV no salió al histórico balcón junto al Presidente.

Leé la nota completa

León XIV en la Argentina: el Papa inicia su segundo día en el país con una agenda cargada

León XIV inicia este lunes 9 de noviembre su segundo día de actividades en la Argentina con una agenda marcada por encuentros pastorales, sociales y religiosos. El Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria en Palermo.

También mantendrá reuniones con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas confesiones religiosas, en una jornada que combinará el contacto con los sectores más vulnerables y el diálogo institucional.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias