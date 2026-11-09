Papa León XIV en Argentina EN VIVO: segunda jornada en CABA este 9 de noviembre, Cottolengo Don Orione, misa, actividades, agenda y últimas noticias

Cortan el tránsito en la autopista 25 de Mayo y la Riccheri por el operativo del Papa

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, comenzó durante la madrugada de este lunes con cortes de tránsito en distintos accesos y autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense. Uno de los principales corredores afectados es la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el oeste, por donde se trasladará el Pontífice en el marco de su segundo día de actividades en la Argentina.

El recorrido comenzará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear al 1600, continuará por la avenida 9 de Julio y tomará la Autopista 25 de Mayo. Luego, el trayecto seguirá por la Autopista Dellepiane y la avenida General Paz, para continuar hacia el sur por el Puente de la Noria y Camino Negro, en dirección a Lomas de Zamora.

A partir de allí, la comitiva papal avanzará por la avenida Juan XXIII, en Lomas de Zamora, y atravesará el Cruce de Lomas, en la intersección con la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura), como parte del recorrido previsto para llegar al establecimiento religioso de Claypole.

Entre las restricciones más importantes, se encuentran los cortes en los accesos a la Autopista 25 de Mayo y las bajadas hacia la avenida 9 de Julio. También permanece interrumpida la circulación en la Autopista Riccheri y su conexión con la General Paz, una medida que comenzó a implementarse desde las 5.30 y que afecta especialmente a quienes tienen previsto trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El despliegue de seguridad y tránsito busca garantizar el traslado del Papa y el desarrollo de su primera actividad pastoral de este lunes, en una jornada que tendrá como protagonista su visita al Cottolengo Don Orione, donde mantendrá un encuentro con las personas asistidas y el personal de la institución.