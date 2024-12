Charlas de quincho: otro boleto picado, el enojo de Macri y un pesebre con abejas

Si algo dejó en claro Villarruel es que podrá pelearse en las redes y en los off periodísticos, pero no se alejará del oficialismo, y remarcó su lealtad a Milei en un contundente mensaje en las redes. Curioso concepto el de la lealtad, asociado en general al peronismo, aunque se aplique poco y nada.

Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían;…

La pax LLA-AFA se vivió en Paraguay, optimismo en el sector automotor por la recuperación del crédito, aparecieron también en estos días. Días en los que el secretario de Prensa Eduardo Serenellini debió suspender un brindis en el Palacio Libertad. El funcionario, dicen "tiene el boleto picado".

Premio de abogados judíos al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, también dominó la semana, además de la tradicional cena de camaradería de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, donde se dieron cita más de 600 invitados para escuchar discursos, algunos con dardos indirectos al Poder Ejecutivo.

El Mundial y un pesebre con abejas

En una suerte de misión de paz, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei viajó a Paraguay para encontrarse con el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia. La hermana del jefe de Estado presenció el acto en el cual se ratificó a Argentina como una de las sedes del Mundial 2030 y se dejó fotografiar sonriente junto a quien hasta hace poco era enemigo declarado del Gobierno.

Además del intercambio con Tapia, al cual desde ambas terminales calificaron de “muy bueno”, Karina Milei también pudo conocer a los excampeones Mario Kemper y Oscar Ruggeri. Pero pese a los gestos y las fotos, en los pasillos de Casa Rosada siguen firmes en su opinión sobre los dirigentes futbolísticos. “Esos sí que son la casta mal”, se escuchó decir a un miembro del gabinete que además elogió el hotel de la Conmebol en Asunción. “¿Vos viste lo que son las instalaciones de esos?”, repetía sorprendido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/afa/status/1866877328497971620&partner=&hide_thread=false ¡El Mundial 2030 comenzará en Casa!



La candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España fue aprobada por FIFA. pic.twitter.com/mjq1ifzi8y — AFA (@afa) December 11, 2024

Eso no es nada comparado con lo que se vio en otros despachos oficiales, en los cuales un funcionario de segunda línea se paseó toda la semana con la gorra que está de moda entre los liberales. “Make Argentina Great Again”, se podía leer en su cabeza emulando la consigna norteamericana. Ante la sorpresa de la prensa acreditada, el hombre explicó que se está sometiendo a un tratamiento capilar con un médico que le recomendó uno de los ministros, quien ya se sometió previamente y quedó muy contento con los resultados.

Mientras tanto, afuera de la Rosada también pasaron cosas. Esta semana de estrenó el pesebre navideño libertario, de mayor tamaño que los anteriores y dispuesto en una mejor ubicación. Pero María y José no tuvieron paz: una invasión de abejas llegó a Balcarce 50 justo el día del primer aniversario de gestión de Javier Milei y llenó la vegetación de la casa de gobierno de los molestos insectos. Hasta el momento no se reportaron picaduras en el personal.

Serenito: "boleto picado" y el brindis que no fue

El fastuoso quincho que organizaba el secretario de Prensa Eduardo Serenellini para la semana pasada finalmente no ocurrió. "Lamentamos informar que por modificación de último momento en la agenda del Sr. Presidente de la Nación Javier Milei, quién tendrá que anticipar su viaje a Italia, queda suspendida su participación en el acto del día jueves 12 de diciembre en el Palacio Libertad. Sabiendo la importancia que revestía la presencia del primer mandatario para ustedes, se les comunica que se procederá a la cancelación del mismo", dijo el mensaje oficial de disculpas a los invitados.

La gira italiana le permitió al Presidente eludir un ágape incómodo. Es que mientras Milei ofreció a los suyos un brindis austero y sin alcohol, el apodado "Serenito" tiraba la casa por la ventana con un ágape para 350 invitados en el Palacio Libertad. Aunque, finalmente, se canceló por los motivos expuestos.

Más allá del brindis, en la Casa Rosada se dice que son los últimos días de "Serenito" en su cargo. Algunas pistas: no fue invitado a figurar en la cadena nacional por el año de gestión pese a que su cargo tiene rango de ministro. Alguno dirá que no había otros secretarios de Estado, pero tampoco Serenellini participó del cóctel ni estuvo incluido en la salida al balcón. A eso se suma que ya mudó su oficina en Balcarce 50, como contó este medio, por orden de Karina Milei.

Una curiosidad del acto fallido en el Palacio Libertad era la lista de invitados, donde antes que dueños de empresas de medios (el área de Serenellini es, supuestamente, el de Prensa) había hombres y mujeres ligados a las relaciones públicas de firmas de cualquier rubro. Y del sector que sí le atañe había 48 invitados de un solo medio periodístico, económico éste, pero no se incluían nombres de otros medios de mayor relevancia. "Milei grabó una cadena nacional y luego brindaron sin alcohol con los ministros y sus familias. Y este se mandaba en el Palacio de Libertad un evento de esas características... Milei le picó el boleto", cuchicheaban en la semana funcionarios del Gobierno. Éstos, a su vez, no exentos de maldad, se mofaban de Serenellini y sus dudosas aptitudes para aprobar los flamantes exámenes para empleados públicos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/edserenellini/status/1864274748454117798&partner=&hide_thread=false Me reuní en Casa Rosada con el presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), Claudio Terres y el director general de la entidad, Juan Ramón Sackmann Sala. pic.twitter.com/726qHQAUaQ — Eduardo Serenellini (@edserenellini) December 4, 2024

La antipatía que generó entre sus pares se debe a que trabajaba poco como secretario de Prensa y mucho para mostrarse como un dirigente poderoso ante hombres de negocios, cámaras empresarias e incluso embajadores, ante quienes repite el mantra de su supuesta "llegada a Milei" para hacer llegar pedidos y reclamos. Es comentada la anécdota del paso de un directivo de una multinacional en la que por costumbre no se sacan fotos con políticos. El secretario rápidamente enviaba al fotógrafo oficial a cada reunión, y cuando el ejecutivo se negó amablemente a los flashes, fue despachado en menos de diez minutos.

Una agenda variada, donde muy cada tanto aparecía una visita a Radio Nacional en sus giras provinciales. Pero en general, se trataban de encuentros en los que poco tenía que hacer un secretario de Prensa. Así, por ejemplo, recibió en las últimas semanas a presentantes de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, de la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (Cadmipya), de la Confederación Almacenera, de la Cámara de Comercio Italiana, del Regimiento de Infantería 1 Patricios o al embajador de Alemania Dieter Lamlé.

"¿Qué tiene que hacer recibiendo embajadores? ¿Qué tiene que hacer recibiendo entidades empresarias? Complica a todo el mundo", lo cuestionan, por su función de lobbista, a lo que se suma su pedido de tener custodia permanente, como si alguien quisiese atentar contra él. Razones varias por las que, se dice, tiene el boleto picado.

Seguros, entre leyes e inversiones

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) celebró su encuentro de fin de año en un evento que reunió a los principales actores del sector asegurador, importantes referentes de la economía argentina (como Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, Gustavo Weiss presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y Marcos Pereda vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina), junto a la presencia de senadores, diputados y jueces, entre otros, y con la participación destacada del expresidente Mauricio Macri.

En el evento se resaltó que para el 2025 se prevén presentar tres proyectos de ley en el Congreso, orientados a reducir la litigiosidad judicial que afecta a la economía en general y al sector asegurador en particular. Estos proyectos incluyen una propuesta para que la remuneración de los peritos médicos sea en función de la tarea realizada y previendo mejores plazos para el pago de esa remuneración. Existe también una iniciativa para que el beneficio de litigar sin gastos funcione adecuadamente, con el objetivo de evitar desequilibrios en el sistema judicial. Y finalmente, una reforma a la Ley 20.091 para restringir los embargos preventivos.

Entre los temas discutidos, se subrayó la importancia del fortalecimiento institucional como clave para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones. Un eje en el que hizo hincapié Macri. "Quién va a enterrar dólares por diez años en el país si no hay instituciones fuertes", dijo el expresidente en los pasillos, y aseguró que el Gobierno de Milei "no fortalece las instituciones". Allí, además, Macri deslizó que el PRO irá con candidatos propios a las elecciones 2025, ya cansado del destrato de los libertarios a su partido.

En la cumbre de CIDeS, realizada bajo las reglas de Chatham House, se analizaron los avances logrados en términos de estabilidad y control de la inflación.

Alejandro Simón.jpeg El presidente del CIDeS, Alejandro Simón.

Los quinchos de seguros prosiguieron en otro ágape. Los jardines del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco fueron el escenario elegido por la compañía Assekuransa para celebrar el cierre del año con un cóctel de media tarde en los jardines del Palacio de arquitectura neocolonial hispana que está ubicado en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires.

El menú fue bien elegido para la ocasión, empezando por una espectacular tortilla de papas al mejor estilo español que los invitados podían disfrutar de pie bajo el reparo de los árboles centenarios, que creaban un clima agradable pese a tratarse de uno de los días más calurosos y húmedos de la primera mitad de diciembre.

El fundador y presidente del grupo, Juan Ángel González Insaurralde, alternaba entre los invitados y empleados de la compañía, casi sin tiempo para dedicarle a la comida y la bebida. En esos diálogos contó que en 2025 concretarán una inversión en tecnología, que se utilizará para integrar a nivel global y en una única plataforma la inteligencia artificial con todas las herramientas necesarias para las estrategias de marketing, ventas y servicio al cliente.

En esa línea de acción, también presentó en sociedad a la nueva directora de Marketing Global, Carolina Arbe. La joven directora contó que había llegado hacía pocas horas a Buenos Aires desde Madrid. Es que ella está radicada desde hace varios años en la capital de España, donde trabajó para el banco Santander. Pero su “repatriación” no será total. Trabajará nuevamente para una compañía argentina, pero lo hará desde la capital de la Madre Patria.

Cuando fueron llegando los platos principales, ñoquis con salsa de queso y ojo de bife con milhojas de papa frita, y los discursos de presentación habían terminado, se formó una fila de invitados sedientos frente a la barra de tragos, que registró un embotellamiento transitorio de invitados que salían de allí con copas de vinos tinto y blanco, o las opciones de tragos con Campari o Gin. Claro que también había opciones sin alcohol bastante solicitadas.

Copa en mano, en una ronda había algunos invitados que analizaban el impacto que pueden tener en los negocios del grupo las medidas de apertura de importaciones, ya que el foco de Assekuransa está en los seguros para el comercio internacional en lo que hace a riesgos relativos al transporte de mercancías a nivel global. El grupo, que cumplirá 35 años en 2025, cuenta con compañías de seguros, brokers de seguros y compañías de servicios para el sector asegurador en Argentina, Estados Unidos, México y España, además de una asociación estratégica en Alemania.

Esta expansión también tiene un correlato en la diversificación hacia un negocio menos conocido: una compañía de vuelos privados, con base en Buenos Aires, llamada Classe Stelle, que opera diferentes tipos de aeronaves, para el transporte de pasajeros, carga liviana y vuelos sanitarios en Argentina y en Sudamérica.

Los jueces tuvieron su tradicional cena de camaradería

La cena anual de la tradicional Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional contó con un salón principal de La Rural de Palermo colmado con más de 600 asistentes de primer nivel entre jueces, fiscales, camaristas y secretarios. Varios de los contertulios que disfrutaron de unas islas con fiambres en el inicio y una nutrida barra de cocktails –algunos de autor- comentaban que estaba dentro del top de eventos de convocatoria de los últimos años. Andrés Basso, el presidente de la AMJN se sacó fotos con la mayoría y fue quien dirigió el discurso inicial con varios momentos de aplausos, sobre todo cuando hizo mención a que lograron bajar de la Ley Ómnibus el capítulo que buscaba traspasar la justicia nacional a CABA, y que estaba en el primer borrador que le habían elaborado a Javier Milei. No llegó a discutirse en el Congreso.

La locutora del evento llamó a sentarse para la hora de la cena con 55 mesas sin espacios vacantes. La Corte Suprema en pleno –sin Ricardo Lorenzetti que había asistido el año pasado- y varios miembros de la Cámara de Casación como Mariano Borinsky, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y muchísimos jueces de tribunales orales se dispusieron en torno a la mesa central, donde luego iba a ser homenajeado especialmente Juan Carlos Maqueda, cuando promediaba la velada. Hasta estuvo presente Horacio Días, presidente de la Cámara Nacional de Casación Nacional, que no es afiliado a la AMFJN pero fue invitado. Junto a Borinsky, hace lustros atrás, escribieron juntos un libro, y Días fue profesor de Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia que acaparó la mayor cantidad de consultas, ya que todos saben que es el hombre de las decisiones, con un cada día más desdibujado Mariano Cúneo Libarona, que también estuvo y cuyo discurso no generó ni la mitad de la atención de aquel pronunciado en 2023, cuando debutaba en la función.

A la hora del postre, Carlos Rosenkrantz fue convocado al brindis como es de uso e hizo su propio homenaje a Maqueda, incluso revelando que lo elogiaba por sus virtudes pese a haber pasado momentos en los que no se dirigían la palabra en la Corte Suprema. Maqueda fue la figura con la que todos querían estrechar manos y el juez que dejará el tribunal el próximo 29 de diciembre cuando cumpla 75 años, se paraba a saludar con gran sonrisa a todo aquel que se cruzara.

Los fiscales también tuvieron su representación con Eduardo Casal a la cabeza y los principales funcionarios de la Procuración como Juan Manuel Olima Espel o el titular de la procuraduría anti lavado Diego Velasco, el fiscal de primera instancia de Comodoro Py Franco Picardi o la fiscal Fabiana León que debe llevar adelante, ahora con fecha cierta, el juicio por el caso “Cuadernos”. También, aunque más fugaz estuvo Carlos Stornelli y el titular de AFFUN Carlos Rívolo sí se quedó hasta el final. Pasada la medianoche partieron las figuras más taquilleras y la barra de coctails con Apperol, Cynar y otros tragos de autor, volvió a albergar a camaristas que habían viajado del interior y hacían noche en Capital para luego regresar a sus territorios, algunos de los cuales alargaron la noche hasta bien entrada la madrugada.

Créditos para autos usados

El restaurante peruano Tanta, cercano a Plaza San Martín, fue el escenario de un almuerzo relajado de directivos de la empresa de compra-venta de autos Kavak. Entre causas peruanas, risottos con langostino, lomo salteado y suspiros a la limeña, los ejecutivos de la firma hicieron un rápido repaso del 2024, en el que "casi" duplicaron la cantidad de operaciones respecto al 2023, en un mercado de usados que se mantuvo relativamente estable, con una suba en lo que va del año del 3% (a diferencia de los 0KM que cerrarán el año a la baja).

Es decir, la firma creció en market share y se prepara para un 2025 con mejores perspectivas. Del convite participaron Gonzalo Menéndez, responsable de la operación local, y Manuel Frías, CEO de Kavak para el Cono Sur. Explicaba que el aumento de los precios en dólares los "obligó a ser creativos". "Los costos son más altos, tuvimos que hacer más volumen", comentaron.

Asimismo, se entusiasmaron con la baja de tasas que llevó a una reactivación del crédito, con operaciones financieras que se triplicaron en los últimos meses. "Antes era raro que el cliente que dejaba su usado para llevarse otro modelo financiara la diferencia con un préstamo. Ahora lo estamos viendo todo el tiempo", señalaban.

La compañía, además, busca nuevos negocios en el país, como ofrecer sus servicios técnicos, mecánicos y de cotización a terceros. Vale recordar que para el año que viene las automotrices proyectan en el mercado de 0KM un alza del 25%, para llegar al medio millón de unidades patentadas.

Premio de abogados judíos

En un acto llevado a cabo en el Museo del Holocausto, a salón lleno, la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) entregó distinciones al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky por su destacada tarea durante 2024. En el mismo evento fueron premiados también la doctora Diana Cohen Agrest -fundadora de una ONG que vela por cuestiones de la justicia- y el propio Consejo de la Magistratura -el órgano de selección de jueces- como entidad.

A su turno, Borinsky agradeció por el premio y en un breve discurso coincidió en resaltar el rol de la víctima en los procesos penales, en sintonía con lo que había expresado minutos antes Cohen Agrest, en base a la experiencia de lo que fue su lucha por la pérdida de su hijo. El juez de Casación agradeció a todos sus colegas, incluso algunos presentes, como Carlos Mahiques y resaltó la necesidad de condenar cualquier forma de discriminación.

Rosatti fue el que más se extendió en su discurso, anunció la firma de un convenio de la Corte Suprema con el Museo del Holocausto y también puso de relieve la urgencia de contar con herramientas que permitan evitar cualquier acto de discriminación. Fiel a su estilo, hizo referencias a la Constitución Nacional, especialmente, en el Preámbulo que versa sobre la apertura e inclusión de todos los habitantes del mundo en la Nación Argentina. Lo asoció a su experiencia familiar -que aunque no de origen judío-: eran provenientes de Génova y al llegar al país fueron recibidos solamente por tener "la voluntad de habitarlo". "Ese precepto debe seguir vigente y aceptar a todas las religiones, razas, culturas y nacionalidades", señaló.

WhatsApp Image 2024-12-10 at 21.14.12 (1).jpeg Las distinciones se llevaron a cabo en el Museo del Holocausto.

A su vez, se remontó a la reforma de 1994 donde se aprobó que el Presidente no necesariamente deba pertenecer al culto mayoritario. "Debemos entender qué es lo importante para el otro, no qué es lo importante para nosotros. Y todo eso lo tenemos que hacer a partir del diálogo para comprender al otro, para entender al otro", señaló Rosatti.

Estuvo presente la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero. La entidad estuvo representada también por los consejeros Miguel Piedecasas, María Fernanda Vázquez y Diego Barroetaveña, así como por el secretario General del Consejo, Mariano Pérez Roller, y el administrador General del Poder Judicial, Alexis Varady.

Entre los invitados se encontraban el vicepresidente de la Cámara de Casación, Daniel Petrone, y el camarista Carlos Mahiques. También acompañaron el embajador de Israel, Eyal Sela, el embajador de Francia, Romain Nadal, el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, el Rabino Eliahu Amra, y el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin.

Diálogos con Conan: Fideos, milanesas y las fuerzas del cielo

- Padre, ¿usted parla italiano?

- Parlo poco, Conan.

- ¿Y se entiende con Giorgia? ¿O ella habla español?

- Nos entendemos de maravillas, Conan.

- Se nota, Padre. Cómo se miran. Qué ternura. Yo no quiero meterle fichas, pero para mí hay algo, Padre. ¿Y se puede saber de qué hablan?

- De todo, Conan. De la vida, del amor, de la inflación.

- ¿Y que le dijo Padre por la inflación de noviembre? ¿Lo felicitó?

- No, Conan. Me dijo que más de 2% es una locura. Traté de explicarle pero no entendió. Ahí me dejó de mirar, se puso más distante.

- ¿Le explicó del peronismo, de la maquinita, del plan platita, Padre?

- Sí, Conan. Pero andá vos a explicar el peronismo a Italia. Algo se rompió.

- No se aflija, Padre. Acá tiene quien lo cuida.

- No me aflijo, Conan.

- ¿Comió fideos, Padre? ¿Es verdad que son mejores allá?

- Son iguales, Conan. Los fideos son iguales en todo el mundo.

- Pero allá son más baratos, Padre. Piense eso. Acá tenemos los fideos son los más caros del mundo.

- El peso dejó de ser un excremento, Conan. No hay nada que les venga bien. Si estamos muy devaluados, porque estamos muy devaluados. Si estamos muy apreciados, porque estamos muy apreciados.

- Un equilibrio, Padre. Eso le falta. Ni tan caliente, ni tan frío.

- Un tibio, Conan. Un radical. En eso te convertiste. O en Mauricio, que ahora habla de la República.

- Padre, ¿Mauricio se volvió radical? ¿Eso dice? Invítelo a comer milanesas, hagan las paces. Mire que para romper es mandado a hacer.

- No pasa nada, Conan. Las fuerzas del cielo están preparadas para cualquier batalla.

- Va a estar entretenida esa batalla, Padre.

- Para alquilar balcones, Conan.