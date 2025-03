Charlas de quincho: apoyo del campo (con retenciones) a Milei y los barrabravas en el recinto libertario

Con exageraciones y premisas dudosas, el Presidente pasó por Expoagro. No hizo anuncios concretos, pero fue vitoreado por hombres duchos en siembra y cosecha. Las pick ups, protagonistas entre rumores automotrices. El trasfondo de la pelea interna entre libertarios en el Congreso. Visitas inesperadas en la Casa Rosada, que duda del "Hombre Gris".

El Presidente hizo además otro viaje, a San Nicolás , para participar de Expoagro, donde fue respaldado por el sector, que no obstante le exige el fin de las retenciones. Además, hubo en la feria del agro quinchos automotrices. La Casa Rosada y el Congreso, escenario de corrillos de esta semana.

El quincho de la semana fue la feria Expoagro, que se llevó a cabo una vez más en la localidad bonaerense de San Nicolás, y reunió a los referentes y popes de un sector determinante para la economía argentina. Pese la actividad agropecuaria y ganadera no pasa por su mejor momento, el campo le dio una muestra de apoyo contundente a Javier Milei, quien volvió a prometer el fin de las retenciones en su visita a la exposición .

No obstante, más de un productor esbozó una sonrisa maliciosa ante la necesidad del Presidente de exagerar con una serie de datos, o incluso mentir con algunos números. En concreto, volvió a repetir el mantra del 97% de las promesas de campaña cumplida. "Yo no sé cómo cuenta esos porcentajes, pero al campo le prometió una sola cosa: que nos iba a sacar las retenciones, y eso todavía no pasó", mencionaba un productor de larga trayectoria en granos.

Las retenciones es la principal preocupación del sector para la campaña que se inicia, máxime en tiempos de pérdida de rentabilidad por la baja de los precios, que podría agravarse en medio de la guerra comercial global desatada por las políticas de Donald Trump en los Estados Unidos. "No hubo ninguna definición y esperábamos una palabra al respecto", mencionó un empresario. Sucede que el campo ya está entre los sectores que recibieron el beneplácito de la baja de impuestos, y muchos creen que por esa razón ahora no es prioridad para Luis Caputo revisar ese esquema, en medio de otras urgencias. "Las retenciones son de nosotros, las vaquitas son ajenas", parafraseaba a Atahualpa Yupanqui un hombre del agro, que ve como la ganadería y la lechería desplazan a los granos en cuanto a rentabilidad.

En ese escenario, Milei le dio un fuerte respaldo público a Patricia Bullrich, quien había quedado en el ojo de la tormenta tras el accionar policial en el Congreso, el miércoles pasado. También volvió a mostrar a José Luis Espert, luego de que todo el arco político lo cuestionara por "caranchear" en la tragedia de Bahía Blanca, tras haber llegado con Bullrich y Luis Petri a mirar mapas para la foto, como si el potencial candidato a diputado por LLA entendiera algo de lo que estaba viendo.

VIDEO MILEI AZULES

Asimismo, Milei se ufanó de que había una larga cola para sacar créditos en el Banco Nación. "Cien metros... no, doscientos metros", se corrigió. Algún espectador creyó que el jefe de Estado estaba haciendo una proyección anualizada de la fila en el Nación, como la que lo hizo llevar a la famosa inflación del 14.000%, con una fórmula ingeniosa, pero poco válida. Lo cierto es que las personas que se acercaban a la entidad financiera lo hacían para buscar una suerte de vaucher que luego pueden presentar en otras sucursales para acceder a una tasa preferencial. Nobleza obliga, según el propio banco, durante las cuatro jornadas de Expoagro 2025, hubo un récord de operaciones récord en asistencia crediticia para capital de trabajo e inversión, donde se registraron un total de 10.000 solicitudes de préstamos.

En esa línea, antes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había presentado cupos de financiamiento por más de $145.000 millones para activar la producción santafesina. En esas líneas de crédito participan además del Nación, el Banco de Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario y el Consejo Federal de Inversiones.

Stand Banco Nación.JPG Filas en el stand de Banco Nación.

Otros productores se miraron cuando el Presidente señaló que hubo un crecimiento del 20% de las superficies de sembrado, un hecho que contrasta con cualquier dato empírico.

Más allá de las picardías discursivas, fue innegable el gran apoyo del sector a Milei. Y, como dijo otro presente, "al menos dijo algo", en contraste con Victoria Villarruel, cuya presencia en la feria tuvo gusto a poco, sin anuncios ni, al menos, algunos petardos para la tribuna como los que sí encendió el Presidente.

Salón de pick ups

No solo de semillas y tractores vive el campo. Expoagro también fue la oportunidad para que las automotrices llevaran sus modelos utilitarios, como pick ups y algunos camiones. No hubo grandes lanzamientos de las terminales, excepto la nueva Ford Transit que la marca del óvalo (sponsor oficial de la muestra) presentó en sociedad en San Nicolás, y la aparición de una nueva marca china: Maxus, que se dio el lujo de exhibir la primera pick up 100% eléctrica del país.

Desde ya, las firmas chinas siguen siendo una potencial amenaza para el sector automotor, aunque en Expoagro muchos le bajaron el precio a la competencia en clientes tan tradicionalistas como los gringos del campo. Le costó hacer pie incluso a marcas con más trayectoria, y las planillas de ventas siguen privilegiando a modelos de terminales locales.

Portada expoagro 2025.jpeg Ford llevó su gama de pick ups a Expoagro, donde fue sponsor oficial.

Vale recordar que el sector también recibió una baja impositiva, a través de la reducción del impuesto interno, mal llamado a los "autos de lujo", como lo denominó el kirchnerismo en su propia batalla cultural. Es en ese marco en el que las pick ups quizás dejen de ser una opción para clientes "familiares", que antes optaban por una chata para eludir el gravamen que recaía en los SUVs (las pick up estaban exentas por tratarse de utilitarios). La oferta estará orientada, así, a la producción. No solo el agro, claro está. Vaca Muerta y la minería emergen como potenciales demandantes de pick ups.

En ese salón de 4x4 a cielo abierto, el comentario fue, claro, el atraso cambiario, un hecho que había sido noticia pocos días antes, cuando se difundió el reporte de producción de la Asociación de Fabricantes (Adefa), donde se muestra que aunque la producción sube, las exportaciones bajan. Es decir, hay una mayor demanda de productos nacionales por el mercado interno, pero los vehículos hechos en el país pierden competitividad en el exterior. Aclaraciones: por un lado, la suba de la producción es contra un pésimo primer bimestre de 2024. Por otro, la sustentabilidad de las terminales se da a través de proyectos exportadores, antes que nada.

Es en ese marco que se hablara sobre la decisión de una fábrica local de bajar el ritmo de la cinta de producción, para evitar paradas a lo largo del año. El volumen final será el mismo que el de 2024, pero se hará si dejar la línea en stand by, como ocurrió en algunos meses pasados. La decisión permite planificar mejor con proveedores y evitar suspensiones de trabajadores, que no obstante tienen abierto un programa de retiros voluntarios.

Visitas curiosas en la Rosada

En una semana intensa para el Gobierno debido -entre otras cosas- a la masiva movilización en reclamo de una recomposición de los haberes jubilatorios, algunas visitas a Casa Rosada pasaron desapercibidas. Tal es el caso de la cita entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con un exministro peronista, quien fue visto caminando una vez más por los pasillos de Balcarce 50.

Se trata de Nicolás Trotta, quien ocupó durante la gestión de Alberto Fernández el cargo de ministro de Educación. Fue uno de los funcionarios que perdieron su cargo tras la derrota en las PASO de 2021. Vestido de sport, el presidente del Consejo Académico de la UMET ingresó el lunes pasado por el Salón de Bustos con rumbo al despacho ubicado en la planta baja.

Según pudo saber este medio, el peronista no analiza sumarse a las fuerzas del cielo. “Nada muy interesante”, dijo argumentando los motivos de su encuentro con el jefe de los ministros. En la misma línea, explicó que el encuentro fue solicitado en su calidad de miembro de la Asociación de Radiodifusores Privados (ARPA), con el objetivo de presentar algunas inquietudes sobre los espacios cedidos en el proceso electoral.

En la lista de particulares visitas a la casa de gobierno también se anotó la de Marcela Podestá Costa, sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini. Conocido como el “Nostradamus argentino”, Solari Parravicini era un pintor y escultor que aseguraba que su mano era guiada por una fuerza superior, bajo la cual llegó a crear un total de cerca mil dibujos considerados proféticos sobre acontecimientos que sucedieron en Argentina y el mundo.

De hecho, una de sus ilustraciones está tatuada en la espalda del asesor presidencial Santiago Caputo, anfitrión del encuentro de dos horas con la sobrina nieta del artista. Como si esto fuera poco, el miembro del triángulo de hierro ostenta un pin que comparte con el resto de Las Fuerzas del Cielo, agrupación que integra con -entre otros- el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el conductor Daniel Parisini alias “Godo Dan”. El logo de la agrupación incluye una Cruz Orlada, imagen creada por Solari Parravicini que se asocia con la protección energética, la guía espiritual y la conexión divina.

Además, las sectas libertarias asocian la profecía del "Hombre Gris" de Parravicini a la llegada de Milei a la Presidencia. Algo así como un redentor contra las pestes y el hambre, escribió en 1941, para salvar al país de una catástrofe. Sin embargo, ya hay quienes dicen en esos pasillos que, tal vez, se apresuraron y que el tal "Hombre Gris" aún no nació, si es que fuera a nacer.

Malas palabras y apodos en el recinto

La última sesión en Diputados terminó en un escándalo. El correntino Lisandro Almirón increpó al exoficialista Oscar Zago para que él y sus dos compañeros de bloque se levantaran de su banca y, así voltear la sesión en la que la oposición buscaba avanzar con la derogación de las facultades delegadas que tiene Javier Milei gracias a la Ley bases.

La escena se hizo viral a los pocos minutos. Pero el correntino logró su objetivo: Zago se levantó de su banca, varios fueron a frenarlo, se armó revuelo y el tablero marcó 128. Bingo para Menem. Dio la sesión por terminada, agarró sus cosas y se fue.

¿Pero qué fue lo que tanto enojó a Zago? Al parecer, fueron los insultos de Almirón, quien les dijo a los tres diputados del MID: “Son unos hijos de puta, como esta otra hija de puta (por Marcela Pagano)”, dicen que gritó el diputado allegado a Karina Milei. “Ahí se pudrió todo”, contó uno de los testigos del escándalo.

ssstwitter.com_1741813803565.mp4 El diputado del MID, Oscar Zago, extitular del bloque libertario, se trenzó a golpes de puño con su excompañero de bloque, Lisando Almirón.

Lo llamativo, cuenta un diputado que veía la escena pasar por sus ojos es que, mientras les exigían a los tres diputados del MID que abandonaran el recinto, había cuatro libertarios sentados, dando quórum: Pagano, Rocío Bonacci, Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni. “Nos pedían que le resolvamos la interna”, dijo un diputado del MID. Y remató: “De locos”.

¿Cuál fue la explicación que les dio la oficialista Nadia Márquez, que fue a escoltar a Almirón? “Les pedimos a ustedes porque tienen cabeza, los nuestros son unos pelotudos”. El caso llevó a que un asesor del peronismo tuviera una ocurrencia en medio del colapso. "Al final, los barrabravas son los que ocupan las bancas", dijo. Alusión doble: a los modos de los diputados y al vacío que los jefes de los paravalanchas hicieron a la manifestación en la calle.

Pero el clima hostil no solo se dio en la sesión del miércoles, ya que también hubo cruces en las comisiones. Por caso, en Comisión de Agricultura y Ganadería, hubo peleas cordobesistas durante el debate por la eliminación de las retenciones, medida sobre el cual hay consenso de todos los bloques (sólo un poquito de incomodidad libertaria pero con aceptación de que progresivamente se deben eliminar). Fue en ese marco que el radical Rodrigo de Loredo aprovechó el escenario para criticar a la gestión nacional pero especialmente a la provincial, de Martín Llaryora. Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal, ligado a Llaryora y exministro de Juan Schiaretti) pidió la palabra para bautizarlo como "tero": "Canta en un lado pero pone huevos en el otro".

Respecto a los radicales, fueron protagonistas por las idas y vueltas que tuvieron respecto a la comisión investigadora por el caso $LIBRA. Fe hecho, había alguna incertidumbre con el quórum. Nicolás Mayoraz se retiraba de un plenario previo -se debatía baja de imputabilidad- y vio en la sala a cinco radicales que se debatían si ponerse o no la peluca. "Ahora cierro con llave así se quedan acá", bromeó el libertario. No hizo falta: de los 20 radicales, solo fueron 2.

Reclamo viejo, proyecto nuevo

Mientras las luces de escena se posaban sobre la batahola en las afueras del Congreso y en sus réplicas en la Cámara de Diputados, hubo otros asuntos palaciegos que merecieron atención. Un nuevo proyecto vinculado al Conflicto del Atlántico Sur, autoría del cordobés Juan Brugge, fue presentado para su tratamiento.

La iniciativa, acorde a otras ya existentes, recoge un viejo reclamo: el reconocimiento pleno como Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) a quienes cumplieron tareas de defensa en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante la contienda con el imperio británico, estatus que mantuvieron hasta 1988, cuando se les retiró tras los levantamientos carapintada.

El texto fue trabajado mancomunadamente entre Brugge y Concertación TOAS, la agrupación que nuclea a la mayoría de esos exconscriptos y que realiza diversas actividades para visibilizarlos. Concretamente, se plantea reconocer moral, histórica, social y previsionalmente a quienes participaron en las hostilidades, incluyendo aquellos que cumplieron funciones en el continente argentino. Contempla el otorgamiento de una pensión honorífica vitalicia, la protección de la pensión ante embargos y la inclusión en los beneficios de la Ley 27.329 (veteranos de guerra).

0373-D-2025.pdf

Asimismo, se comprometen a la publicación de un listado oficial de los beneficiarios y se reclama la desclasificación de documentos de guerra, para saber con exactitud hasta qué latitudes llegaron las hostilidades con el Reino Unido. Proyectos similares, actualmente trabados en el Congreso, consiguieron el apoyo de cerca de 654 mil firmantes en todo el país.

En noviembre pasado, Brugge había presentado un pedido de resolución ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja, que preside Ricardo López Murphy, para conocer cuántos fueron los efectivos que tomaron posición en el continente, dentro del TOAS, durante la guerra con el Reino Unido en 1982. Se estima que fueron cerca de 10 mil. Por ahora, el reclamo sigue abierto y otro de 2 de Abril asoma en el horizonte.

Diálogos con Conan: adicionales patrióticos

- Padre, si me necesita para la marcha, usted me avisa.

- Necesitamos refuerzos, Conan.

- Padre, recuerde que soy un perro lento. Para atacar barras no estoy, pero para morder tobillos de jubilados, cuente conmigo.

- Gracias, Conan. Cada cual con sus limitaciones, todo aporte es bienvenido.

- Padre, ¿cuánto están pagando el adicional?

- Nada, Conan. Pensé que querías prestar un servicio patriótico, por amor al proyecto. Pero me equivoqué.

- Padre, qué Patria ni ocho cuartos. Esto es economía de mercado. Oferta y demanda. Además soy un pastor inglés, mi patria está lejos.

- Es lo mismo, Conan. La patria es lo que te cobija, y a nosotros nos cobija una idea, que es la idea de la Libertad. Libertad con mayúsculas. No importa si sos inglés, de Zambia o de Nueva York.

- La patria es el otro, Padre. Eso escuché por ahí.

- Sí, Conan. El otro puede ser Donald o el que a mí se me cante. Kuka, perro kuka. En eso te convertiste.

- Hablando de convertiste, ¿me recomienda, Padre, convertir mis pesos en dólares?

- No, Conan, el que apuesta al dólar pierde.

- Eso ya lo escuché, Padre. Y hasta ahora no perdió nadie.

- Conan, ¿quién es el especialista en finanzas, cripto activos y crecimiento con o sin dinero? ¿vos o yo?

- Usted, Padre. Pero a veces le pifia, también.

- Yo nunca le pifio, Conan. Puede haber variables que por alguna razón estudiada nos desvíe milímetros del camino trazado. Pero pifiarle, nunca.

- Está bien, Padre. En esta quizás no le haga caso y mañana vaya a alguna cueva.

- Hacé lo que quieras, Conan.

- Si me necesita para la marcha, ya sabe. Me avisa. Después me dice la tarifa.

- ¿Sabés qué, Conan? Andá a la marcha, pero a protestar.