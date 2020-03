Larreta resiste poda de fondos por decreto

Se trata del dinero que le correspondió al distrito porteño por la transferencia de lo que era parte de la Policía Federal y que se transformó en puntos de coparticipación, dispuestos por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri, para cumplir -a medias- con la Constitución Nacional que refiere a que toda transferencia de servicios a las provincias debe ser con los recursos (y aprobada por el Congreso). Es decir, que el presupuesto que debía transferirse por el traspaso de la Policía se convirtió en el 2,1% de los fondos coparticipables que se sumó al 1,4% que ya recibía la Capital Federal.

Sin embargo, como se trata de lo que se denomina una coparticipación secundaria, Alberto F. podría firmar otro decreto anulando el de Macri. La idea no esa. El Gobierno nacional estudia traspasar el dinero para el mantenimiento de la Policía directamente del Presupuesto Nacional, lo cual, la Ciudad considera que le genera una dependencia porque si quisiera ampliar la fuerza debería acordarlo con Nación, por ejemplo. Al mismo tiempo, la Ciudad vería alterado su presupuesto, porque la Nación le “pagaría” solamente el gasto de los sueldos de los 20 mil agentes de la Policía de la Ciudad, pero la cuenta no incluiría el equipamiento y demás instrumentos que agregó el distrito para el desempeño de la fuerza y la política de Seguridad. La diferencia podría ser el 1% de la coparticipación actual, mientras la Capital ofrece la mitad, que es dinero que recupera ante la suspensión del Consenso Fiscal que le permitió no bajar impuestos. O sea, compensaría sin perder fondos.

El ánimo con el cual espera la cita el Gobierno porteño, lo mostró ayer el ministro de Seguridad y vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli. Ayer, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta mandó un mensaje diciendo que si el Gobierno nacional ejecutara un recorte del 1,1% del índice de los fondos de coparticipación federal destinado a la Ciudad de Buenos Aires, entonces se vería afectado el servicio de seguridad que presta la Policía local. Se trata de unos $35 mil millones, en esa cuenta.

Santilli Diego Santilli. NA

“El 1,1% pone en riesgo la seguridad, la reducción de los delitos de delitos y la vida cotidiana”, indicó Santilli y contó que la gestión de Larreta comenzó hace dos meses una negociación con la Nación. La última reunión se realizó entre la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis y el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura.

Santilli aseguró que “en esa mesa negociadora, la Ciudad puso una propuesta entendiendo que podíamos colaborar y ayudar”, con lo cual aludió a la posibilidad de aceptar un recorte del 0,5% de los fondos.

Pero, el ministro de Seguridad porteño indicó, que se sorprendió porque “nos despertamos con números que no son los que estábamos discutiendo” y explicó, ante las radios, que “una cosa es discutir sobre números que no afecten a la Ciudad y a quienes la visitan a diario, y otra es debatir porcentajes sobre recursos que implican un desfinanciamiento del servicio de seguridad”.