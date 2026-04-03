Sandra Pettovello echó a su jefe de Gabinete por un crédito hipotecario del Banco Nación de casi $420 millones + Seguir en









Fue desplazado luego de que trascendiera que había gestionado uno de los préstamos más altos de la nómina que involucra a funcionarios de distintas áreas del Estado y legisladores. La ministra invocó la política de austeridad del Gobierno.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello decidió desplazar este viernes a Leandro Massaccesi de la jefatura de Gabinete de su cartera . Según pudo confirmar Ámbito, fue luego de que el funcionario quedara involucrado en el escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores. La propia ministra le pidió la renuncia este viernes, y Massaccesi la efectivizó.

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El ahora exjefe de Gabinete había gestionado un préstamo hipotecario por casi $420 millones en el Banco Nación, uno de los montos más elevados de la nómina que incluye a funcionarios de distintos ministerios, secretarías y organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, además de legisladores.

Según trascendió en otros medios, la decisión de Pettovello no implicó un juicio sobre la legalidad de los créditos, sino que la toma del préstamo resultó contraria a la política de austeridad del Gobierno y al perfil bajo que lleva Capital Humano, donde existe tolerancia cero sobre ese tipo de conductas. Como antecedente, en octubre de 2024 fue apartada Constanza Cassino de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera.

Leandro Massaccesi Massaccesi, hijo del ex gobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, había sido designado formalmente en agosto de 2024. Su ingreso al ministerio se gestó en medio de una silenciosa disputa entre Pettovello y el asesor presidencial Santiago Caputo, que buscaba tener injerencia tras la salida del productor Fernando Szereszevsky, hasta entonces mano derecha de la ministra. Hay otros funcionarios de Capital Humano con préstamos del Banco Nación, pero el de Massaccesi fue el único otorgado con posterioridad a su ingreso al área de gobierno.

El crédito que disparó el escándalo La designación formal de Massaccesi en el Boletín Oficial se demoró por retrasos en la oficialización de su licencia en la Auditoría General de la Nación, donde ocupaba un cargo. Durante las semanas previas a su designación, el macrista Lucas Fernández Aparicio había ocupado transitoriamente el puesto, aunque nunca llegó a ser nombrado oficialmente. Pettovello se decantó finalmente por el rionegrino, al que describieron en su entorno como un dirigente de gestión.

El caso se suma a una larga lista de salidas en el Ministerio de Capital Humano desde diciembre de 2023, que acumula cerca de veinte funcionarios desplazados o renunciados, en su mayoría vinculados al ex Ministerio de Desarrollo Social. Massaccesi fue el quinto titular de la jefatura de Gabinete de la cartera en poco más de dos años de gestión.

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