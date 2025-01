Congreso: Unión por la Patria reclamó la conformación de bicamerales para controlar deuda y privatizaciones

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) denunció este jueves que el gobierno de Javier Milei no quiere que el Congreso funcione y reclamó la conformación de las comisiones bicamerales para "poder controlar" la renegociación de la deuda y las privatizaciones. En las últimas horas, se confirmó que una empresa vinculada a Donald Trump está a punto de quedarse con IMPSA .

"Milei no quiere la ley de Presupuesto ni que se legisle en un tema muy sensible como como es la renegociación de la deuda púbica", expresó el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, en una publicación realizada en la red social Instagram.