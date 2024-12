Un diputado por Santa Fe renunció al bloque de Unión por la Patria

El diputado santafesino, Roberto Mirabella , renunció hoy al bloque de Unión por la Patria - que pasará a estar conformado por 98 legisladores - y creó su propio monobloque llamado "Defendamos Santa Fe". En detalle, Mirabella aseguró que el partido tiene una mirada vinculada al conurbana y el distrito porteño, sin ampliar las discusiones al resto de las provincias: " No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación ".

No es la primera fractura que sufre el principal bloque opositor al gobierno de Javier Milei . Anteriormente, tres diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , armaron su propia bancada - bajo el nombre de Independencia -, a principio de año, en medio del debate de la Ley Bases.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mirabellarob/status/1872287238567989730?s=46&t=NaNiCN_WyjJIkaPEoCJ6Fg&partner=&hide_thread=false Tomé la decisión de crear un nuevo bloque en la Cámara de Diputados de la Nación:

DEFENDAMOS SANTA FE





Hace unas horas envié al presidente del Bloque de Diputados de UxP , Germán Martínez, mi renuncia al bloque y la notificación de la creación de un nuevo bloque… — Roberto Mirabella (@mirabellarob) December 26, 2024

En este sentido, Mirabella criticó la postura de Unión por la Patria - la que asegura se centra únicamente en el conurbano y el distrito porteño -, y sostuvo: "Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional. Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual Bloque han llegado a un punto donde siento que, si continuo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos que es la defensa de Santa Fe".

"No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Hoy los santafesinos la estamos pasando mal. No se llega a fin de mes, el desempleo crece y la reactivación no llega. En lo que va del año cerraron cerca de 1300 empresas y se perdieron 22.000 empleos. Las universidades y el sector científico están desfinanciados y la inversión pública absolutamente paralizada. El responsable es el gobierno de Milei, pero también hay una cuota de responsabilidad muy grande del peronismo que necesita hacer una gran autocritica", analizó Mirabella.

Por último, el diputado confirmó la decisión de armar un monobloque "santafesino y justicialista, opositor a Milei" bajo el nombre de Defendamos Santa Fe. Con esta partida, el bloque de Unión por la Patria queda conformado por 98 legisladores.

Más cambios en el Congreso: los radicales expulsados de su bloque se reúnen con Javier Milei

Los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) que fueron expulsados del partido por colaborar con sus votos para blindar el veto de Javier Milei sobre las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento de las universidades - iniciativas que habían sido impulsadas por el bloque al que pertenecen-, mantienen un encuentro este jueves con el Presidente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1872272975862321177?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1872272975862321177%7Ctwgr%5E7f00f7b24187043d2c98f86479505fd2bf697196%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fradicales-expulsados-su-bloque-seran-recibidos-javier-milei-n6096816&partner=&hide_thread=false Asistiré con nuestros diputados a reunirme con el presidente @JMilei. El año transcurrido nos encontró, aún en nuestras diferencias, contribuyendo a que el gobierno disponga de herramientas valiosas y necesarias para lograr reformas y estabilidad económica. El 2025 abre una nueva… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) December 26, 2024

Según pudo reconstruir este medio, los legisladores Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat fueron recibidos por el primer mandatario. También confirmó su asistencia a la visita Rodrigo de Loredo, el jefe de la bancada en la Cámara baja.

Fuentes oficiales señalaron a Ámbito que la reunión fue solicitada por los radicales, y no descartaron además que puedan abordarse acuerdos legislativos y electorales. Por otra parte, también se prevé la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En detalle, antes del encuentro, la funcionaria difundió una imagen junto a los legisladores. "Entrando a la reunión con los expulsados por defender la finalización de los piquetes, el trabajo por una mayor seguridad para los argentinos, la libertad y la paz en el país", señaló.