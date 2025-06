Cristina evocó el caso de Loan Peña y cuestionó la seguridad en Corrientes

" No está bueno vivir en una provincia donde se roban un pibe" , dijo la expresidenta y agregó: "No está bueno todo lo que vimos en la televisión de que las autoridades mandaban a hablar con la tía, la prima y el hermano para ocultar lo inocultable. Se llevaron un pibe".

Luego, arengó: "Todos los correntinos y correntinas tenemos que intentar construir una Corrientes mejor, que los contenga y que los cuide. La gente necesita que la cuiden no que la maltraten; que las acompañen y les pongan una mano en el hombro, no que les rompan la cabeza". "Creo que acá en Corrientes tenemos una magnífica oportunidad", sostuvo.

Cristina Fernández de Kirchner Corrientes.jpeg Cristina Fernández de Kirchner protagonizó un acto en la ciudad correntina de Paso de los Libres.

Elevaron a juicio la causa por la desaparición de Loan Peña

A casi un año de la desaparición de Loan Peña en Corrientes el 13 de junio de 2024, el juzgado Federal de Goya resolvió elevar a juicio la causa por presunta sustracción y ocultamiento del menor, los cargos que alcanzarán a los siete acusados del caso: Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel.

La decisión de la jueza llegó luego de la larga investigación que se llevó a cabo junto al Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la querella particular representada por los padres de Loan Peña. El expediente principal tiene más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos.

Según señaló la Fiscalía, los imputados "intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña”. En particular, acusó a Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi, Benítez, Laudelina Peña y el comisario Maciel de haber “tomado intervención en la sustracción del menor... Para luego ocultarlo hasta el día de hoy”.

Cristina Kirchner en Corrientes: "Me quieren presa o muerta"

En medio de los trascendidos por un posible fallo de la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la provincia de Corrientes, donde dijo: "Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta". La jornada también sirvió para expresar su apoyo a la candidatura a gobernador de Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, que competirá en las elecciones provinciales del 31 de agosto.

Cristina Kirchner Martín Ascúa.jpeg Cristina Kirchner junto a Martín Ascúa, candidato del peronismo en Corrientes.

"Tenemos que tener en claro que nuestra obligación como militantes nacionales y populares es no llorar sobre la leche derramada, sino la de volver a organizarnos", señaló la expresidenta y se refirió al posible fallo judicial en su contra: "No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa". "Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir?", agregó y apuntó que "en el fondo, los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera".

En ese momento, planteó que "podrán meterme presa a mí, no importa", porque "lo que nunca podrán evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y una historia en la Argentina; hay una clase media que quiere vivir mejor; hay trabajadores que quieren ganar mejores salarios". "¿Cómo la gente se va a olvidar que necesita medicamentos para los jubilados del PAMI o que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios? Energúmenos y bestias que le dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa", sostuvo.

También se refirió al Gobierno de Javier Milei: "Este proyecto político que no tiene plan económico es un remake bastante ineficiente de la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Cavallo. Es como el yogur: tiene vencimiento. La diferencia es que no tiene la fecha, pero que se vence, se vence". "Son muy ineficientes en la gestión del Estado", manifestó y aseguró que "nunca vi en mi vida semejante nivel de brutez e ignorancia como se escucha a diario".