Cristina ironizó sobre el conflicto entre Elon Musk y Donald Trump: "Menos mal que no me dejan entrar a los Estados Unidos"

"Trump lo echó ", insistió y recordó que Musk "mandó un video vinculado a un escándalo global como fue el del corruptor de mujeres menores de edad y abusador que se suicidó en una cárcel, Jeffrey Epstein ". " ¿Ese es el modelo? Menos mal que no me dejan entrar a los Estados Unidos . Gracias, no me interesa".

En medio de los trascendidos por un posible fallo de la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad , Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la provincia de Corrientes , donde dijo: "Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta". La jornada también sirvió para expresar su apoyo a la candidatura a gobernador de Martín Ascúa , intendente de Paso de los Libres , que competirá en las elecciones provinciales del 31 de agosto.

"Tenemos que tener en claro que nuestra obligación como militantes nacionales y populares es no llorar sobre la leche derramada, sino la de volver a organizarnos", señaló la expresidenta y se refirió al posible fallo judicial en su contra: "No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa". "Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir?", agregó y apuntó que "en el fondo, los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera".

En ese momento, planteó que "podrán meterme presa a mí, no importa", porque "lo que nunca podrán evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y una historia en la Argentina; hay una clase media que quiere vivir mejor; hay trabajadores que quieren ganar mejores salarios". "¿Cómo la gente se va a olvidar que necesita medicamentos para los jubilados del PAMI o que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios? Energúmenos y bestias que le dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa", sostuvo.

Cristina Kirchner Martín Ascúa.jpeg Cristina Kirchner junto a Martín Ascúa, candidato del peronismo en Corrientes.

También se refirió al Gobierno de Javier Milei: "Este proyecto político que no tiene plan económico es un remake bastante ineficiente de la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Cavallo. Es como el yogur: tiene vencimiento. La diferencia es que no tiene la fecha, pero que se vence, se vence". "Son muy ineficientes en la gestión del Estado", manifestó y aseguró que "nunca vi en mi vida semejante nivel de brutez e ignorancia como se escucha a diario".