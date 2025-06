Qué es la relación cuota-crédito del FMI y qué opinan los economistas de la propuesta de Cristina Kirchner para renegociar

El jueves pasado se congregaron profesionales de las distintas tribus peronistas en la sede de Matheu 130 . La discusión giró en torno a las directrices económicas que el PJ debería incorporar en caso de retomar el Gobierno en 2027. El debate no pudo ser protagonizado por Fernández de Kirchner, quien anunció en un reportaje con C5N que asistirá a la próxima cita que organizará el Diputado salteño.

Luego, a propósito del debate sobre el contenido de un programa económico peronista, la ex Vicepresidenta hizo referencia a la deuda que Argentina posee con el FMI y su necesidad de cambiar los términos y condiciones del repago.

“Una de las puntas a explorar en una futura negociación con el FMI, que no pasa por decir que no vamos a pagar , sino de renegociar y recibir lo que le corresponde a la Argentina por su cuota en el Fondo Monetario ”, resaltó durante la entrevista.

¿Qué es la relación cuota-crédito con el FMI?

Por más que aún se desconozcan precisiones sobre el planteo de la presidenta del PJ, es necesario poner en contexto la relación crediticia del país con el Fondo como acreedor privilegiado.

De acuerdo a la propia definición que se encuentra en la página del Fondo, las cuotas son los componentes fundamentales de la estructura financiera y de gobierno del FMI. Entre otros usos, determinan el monto máximo de préstamos que puede obtener del organismo un país miembro en condiciones de acceso normal.

Según un informe de Quantum Finanzas, la consultora de Daniel Marx, la exposición crediticia del FMI a Argentina previo a la aprobación de más endeudamiento era de 976% de la cuota de Argentina. Se trata de un porcentaje superior al de Ucrania, que, en el marco del conflicto bélico, es el segundo deudor con una relación crédito-cuota de 525% y de Egipto, que toma la tercera posición con 447%.

AFAC9074-D42E-4C1E-B3A4-056A14AF8992.jpeg

Ese ratio posicionó al país como principal deudor del FMI, concentrando el 37% del total de los préstamos otorgados del organismo.

Con todo, el Gobierno nacional recurrió a mayor endeudamiento, bajo el compromiso de que el Tesoro recompre Letras Intransferibles en manos del Banco Central para recomponer su hoja de balance. Así, acordaron con el FMI un monto total de u$s20.000 millones, de los cuales el 60% (u$s12.000 millones) se entregó en el primer desembolso.

Héctor Torres, ex funcionario del FMI, explica que un préstamo se computa como acceso a financiamiento excepcional toda vez que supere el 200% de la cuota en un año o el 600% de la cuota en el acumulado del préstamo.

Sin embargo, según el propio reglamento del organismo, los países pueden acceder en situaciones excepcionales a financiamiento de hasta el 435% de su cuota.

Ahora bien, este primer desembolso -front loading- eleva, según la consulta de Ámbito a Marx, la relación crédito - cuota a 1263%. Para cuando se completen los desembolsos, ese porcentaje se elevará a 1449%. Lejos del monto máximo en casos de crisis.

A su vez, se agregan 200 puntos básicos en concepto de intereses por superar el límite de préstamos en condiciones normales de acceso, al tiempo que ese número se eleva a 300 puntos básicos si el crédito se mantiene excepcional por más de tres años.

Los objetivos del planteo de CFK

La deuda con el organismo se torna central en la discusión que busca dar CFK puertas adentro del partido. Así lo mencionan desde su entorno, al tiempo que aseguran que el objetivo de la futura candidata a legisladora por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires es concreto: “Hacer un clic”.

En la mesa del Patria todavía esperan más detalles sobre la propuesta de Fernández de Kirchner. Sin embargo, un dirigente se anima a un primer comentario y entiende que “es una propuesta política con instrumentos técnicos”. “Básicamente, lo que se planteaba en la época de Alberto (Fernández) sobre cómo tenía que ser la forma de negociar con el FMI, y no cerrarse al contrato de préstamo, porque si no no tiene solución”, analiza en diálogo con Ámbito.

¿Es viable encaminar la negociación en estos términos? Para la doctora en Economía y autora de “Motosierra y Confusión”, Mercedes D’Alessandro, si se suman los préstamos otorgados durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, “estamos hablando de un endeudamiento con el Fondo absolutamente fuera de escala”.

Si se considera el escenario de acceso excepcional a financiamiento, en relación a la cuota de Argentina el monto máximo debió haber sido u$s18.296 millones, en base al estatuto del FMI.

“Lo que se le prestó a nuestro país triplica incluso ese límite extremo. Es evidente que esto no fue una decisión técnica, sino una operación política, con un aval internacional que no se explica solo por las reglas del Fondo”, remarca D’Alessandro.

“Por eso, una propuesta que se le presentó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue negociar por separado los aspectos técnicos de los políticos. Personalmente, creo que esa estrategia es viable, aunque no será sencilla: hay que ejercer presión, construir alianzas, sumar fuerzas dentro y fuera del país, este no es solo un problema argentino, hay muchos países que enfrentan dilemas similares”, concluye la economista.

Deuda, producción, bimonetarismo y contexto internacional

Aunque se espera la palabra de CFK sobre este tema en el próximo encuentro, el tratamiento de la deuda con el organismo también fue debatido el jueves pasado.

Durante el encuentro, generado por el diputado y titular de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, Emiliano Estrada, más de 60 economistas expresaron sus posicionamientos en base a cuatro ejes:

¿Qué contenidos y enfoques debería tener un nuevo discurso económico del peronismo que logre interpelar a las nuevas generaciones, los sectores medios y productivos, sin perder nuestra identidad histórica?

¿Qué rol debe cumplir el Estado, los gobiernos provinciales y municipales, las universidades, los sindicatos y las pymes en un plan quinquenal de desarrollo productivo? ¿Cómo lo articulamos desde el PJ?

¿Cómo debe posicionarse Argentina frente al nuevo mapa geopolítico internacional y cuáles deberían ser las alianzas estratégicas para sostener un proyecto soberano de desarrollo?

¿Qué sectores estratégicos deberían ser el corazón de un nuevo modelo productivo nacional en un contexto de transformación tecnológica, bimonetarismo y emergencia social?

Un economista que participó de la reunión resalta que uno de los mensajes más sustanciosos fue el de acordar todas las partes qué hacer frente a problemáticas sensibles si llegan al gobierno, para que “nadie elija a un grupo que luego no consensúa y no tenga autocrítica”, ironiza la fuente.