Proyecto de Inocencia Fiscal: el Gobierno le apuntó al Congreso, que ya anticipa posturas

La reforma del oficialismo busca blindar por ley un incentivo burocrático para blanquear los dólares no declarados de los ahorristas.

Luego de un triunfo opositor en la Cámara de Diputados , Casa Rosada presentó el proyecto de "Inocencia Fiscal" en el Congreso de la Nación, con el objetivo de atraer dólares no declarados por ahorristas. Se trata de la primera iniciativa que envía el Gobierno desde la caída de Ficha Limpia.

Durante la presentación, Espert insistió con la perspectiva ambivalente del Gobierno: "O están con la gente o conspiran para seguir arruinándoles la vida. No hay intermedio". Asimismo, enumeró las provincias que aún no adhirieron a la iniciativa e invitó a los parlamentarios que aún dudan a que "cambien; están a tiempo de amistarse con la sociedad dándole la libertad a los argentinos con sus ahorros, y no mentirles como ayer a los discapacitados y a los jubilados".