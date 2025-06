Senado bonaerense trata reelecciones indefinidas: termómetro para la interna del PJ

En el tablero de piezas en el que se miden el kirchnerismo y el espacio de Axel Kicillof, este último movió fuerte cuando el sábado 31 lanzó su flamante sello "Derecho al Futuro" (DAF), al que describió como "un movimiento de brazos abiertos". En el acto criticó al presidente Javier Milei y pidió atenuar las peleas dentro de la oposición. "El único adversario que tenemos es Milei. Y está afuera, no está adentro", señaló el mandatario, quien analizó que "no podemos perder el tiempo, no podemos distraernos. Tenemos una misión: ir a buscar a los decepcionados y pensar qué podemos hacer para explicar, convencer y sumar".