Tras lanzar su candidatura, Cristina Kirchner tiende puentes con Axel Kicillof: se espera un inminente llamado para avanzar en la unidad

Unidad con reservas: Axel Kicillof mantiene la calma y Sergio Massa analiza candidatura

Cristina Kirchner confirmó que será candidata por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Y, al mismo tiempo, hizo un llamado a la unidad del peronismo, en momentos en que la tensión con Axel Kicillof sigue en aumento.

"No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido podés perder y perdés mal", dijo la expresidenta en los estudios de C5N. La primera reacción de los otros actores de peso de Unión por la Patria, Kicillof y Sergio Massa, fue de cautela. Mientras el gobernador bonaerense ve como un hecho positivo llegar a un acuerdo, tal como propuso el sábado en el acto de lanzamiento de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, por su parte el exministro de Economía analiza presentarse también en los comicios desdoblados del 7 de septiembre, como candidato por la primera sección electoral.

En la entrevista, Cristina Kirchner sostuvo que postularse a legisladora puede ser leído como una forma de bajar categorías para aquellos que “ven la política como un escalafón”. De ser candidata junto con Massa (con quien habla una vez por semana), será un mensaje a todo el peronismo de reconstrucción del partido desde abajo.

“¿Romper con Axel que lo formé yo? Se puede plantear una unidad necesaria”, expresa Cristina Kirchner a los suyos. Sin embargo, la candidatura para los comicios provinciales, que al principio había sido leída como una presión a Kicillof en caso de no llegar a una unidad, fue bien recibida en La Plata. “Si ellos están dispuestos a ir en unidad, nosotros ya dijimos que sí”, señalaron a Ámbito desde el entorno del mandatario.

Sin embargo, no cayeron bien los cuestionamientos a la estrategia de desdoblar los comicios que adoptó Kicillof. "Si yo hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, revisaría mi decisión. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago", dijo Cristina, en relación al desdoblamiento.

Este medio mencionó la batalla por la fecha de la elección bonaerense y los mensajes que bajaron desde el Instituto Patria a los despachos de La Plata para que Kicillof hiciera trizas el decreto por el cual separó los comicios. Los argumentos ya se explicaron días pasados. Sin embargo, Kicillof no solo mantendrá el calendario en el cual está trabajando su equipo, sino que las declaraciones de la expresidenta le sonaron a una “apurada”.

“Los tiempos electorales no son los tiempos socioeconómicos”, reconoce Cristina