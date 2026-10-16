Gobernadores le reclamaron un plan de infraestructura a Nación en una cumbre con Diego Santilli y Federico Sturzenegger

Axel Kicillof, Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Elías Suárez inauguraron la Cumbre Federal de Logística. Retenciones, reforma tributaria y obra pública fueron algunos de los pedidos centrales. Los ministros nacionales irán a la tarde.

En medio de la discusión por la reforma electoral y el Presupuesto 2027 , gobernadores le reclamaron un plan de infraestructura a Nación , en el marco de una cumbre logística de la que participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger . Retenciones , obra pública y una reforma fiscal fueron otro de los ítems abordados por los mandatarios.

Los pedidos se dieron durante la segunda Cumbre Federal de Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y anticipada por Ámbito , donde funcionarios, empresarios y y representantes del sector productivo discuten las necesidades de infraestructura y transporte de las provincias y las alternativas de financiamiento para desarrollar proyectos estratégicos.

El panel de apertura estuvo a cargo del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe , junto a Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Por la tarde, se sumará un nuevo pelotón de mandatarios, mientras que se esperan las presencias de Santilli y Sturzenegger.

El gobernador bonaerense fue uno de los platos fuertes de la jornada, aunque compartió un discurso moderado. En la misma tónica que sus colegas, Axel Kicillof pidió por una perspectiva nacional de planificación : "Necesitamos que la estrategia sea público/privada, democrática y amplia, que incluya al sector privado". "Si no planificamos nosotros, vamos a ser presa de la planificación de otros para los intereses de otros", analizó.

En esa línea, Kicillof destacó que las grandes potencias están trabajando en proyectos de esa tónica, como la Ruta de la Seda , en el caso de China, y el tratado Andes - Atlántico por parte de EEUU.

"Los estados nacionales tienen un papel protagónico, cada vez mayor. En EEUU el Gobierno nacional se plantea planes estratégicos, en el marco de la disputa internacional actual. Por ejemplo, volvieron las políticas proteccionistas, los aranceles, las tarifas., aparecieron como instrumento de industrialización", consignó.

También durante su discurso, el exministro de Economía indicó que cada provincia, pero Argentina como un todo, "no puede privarse de tener una idea, una perspectiva, un plan de infraestructura de logística". Su cierre estuvo dedicado a poner en valor la necesidad de constituir el Canal Magdalena, pedido que levantó el aplauso de la concurrencia.

La Cumbre Federal de Logística, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En la apertura, Martín Llaryora le había reclamado al Gobierno por una estrategia federal de infraestructura: "Sin una Nación que entienda que tiene que desarrollar y ser un actor central, por las obras que hay que hacer, es imposible desarrollar la Argentina sin la mirada federal". Acto seguido, sostuvo que "Nación no construye ni un bicicletero" y reiteró que las provincias y las intendencias "pueden hacer cosas, pero necesitamos un plan nacional".

Paralelamente, el mediterráneo apuntó contra las "malditas retenciones" y aseguró que "no existen en ningún lado". Existían en Rusia y Putin las acaba de sacar", graficó. Respecto a la logística, Llaryora sostuvo que "en el octavo país más grande del mundo no se puede mover en camión. Si se levantara San Martín hoy, se preguntaría: ¿todavía no hicieron más salidas a Chile?".

El mandatario indicó que el desarrollo de la potencia argentina necesita un acuerdo básico más allá de los partidos, "que tenga claro un plan de logística gobierne quien gobierne". Y completó: "Es increíble que nosotros importemos energía teniendo Vaca Muerta y otros reservorios. No hemos podido construir un gasoducto". Por último, se refirió al debate por el financiamiento universitario: "Todos queremos que se resuelva el problema, que se cumpla la ley".

Siguiendo esa senda, su vecino entrerriano Rogelio Frigerio compartió la queja por las retenciones y sumó el pedido por una reforma tributaria: "Argentina no puede tener un desarrollo sostenible en el tiempo con los impuestos distorsivos que cobramos. Tenemos que sentarnos en una mesa Nación, provincias y municipios y todos poner de los nuestro".

Puntualmente, el exministro del Interior de Mauricio Macri pidió que no existan más "el impuesto al cheque, IIBB y tasas". Anticipó, además, que la semana próxima habrá una cumbre de la Región Centro, espacio que Entre Ríos comparte con Córdoba y Santa Fe.

El santiagueño Elías Suárez, a su turno, compartió una radiografía del entramado productivo de su provincia y remarcó que consumen bastante menos de lo que producen. "El 85% de los cereales que producimos tiene destino de exportación. Santiago del Estero, hasta ahora, no cuenta con reservas de litio. Para nosotros la estrategia posible es mejorar en la producción agropecuaria, poder generar en mejores condiciones esa materia prima y que logremos industrializarla", apuntó.

Como desafíos a futuro, dijo el que el objetivo es generar energía, producir mejor carne bovina, caprina y porcina y mejores cosechas: "Si tenemos campos de cría aptos para el engorde del ganado y el grano que hace posible esa transformación en carne, nuestra alternativa pasa por generar puestos de trabajo a través de mayor industrialización de nuestros productos".

La jornada continuará con la tarde con distintos paneles, a los que se sumarán otros gobernadores: Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

La cumbre está dividida en distintos paneles temáticos. El primero, titulado “Logística sin nudos”, abordó los obstáculos regulatorios, institucionales y operativos que afectan al transporte de bienes y a la conectividad entre las regiones. La discusión apuntará a identificar dificultades y mejorar la coordinación entre los sectores público y privado.

La agenda también contempla un espacio dedicado a la logística para la agroindustria y otro centrado en Vaca Muerta, con especial atención a las necesidades que plantea el crecimiento de la producción energética y su proyección internacional. La minería tendrá un panel propio, enfocado en los desafíos de transporte y en la infraestructura que requiere el desarrollo de esa actividad.