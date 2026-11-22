Bullrich consiguió el dictamen para suspender las primarias tras ceder con las colectoras. El PRO hace sus cuentas en las provincias y los libertarios discuten dónde competir. Con el riesgo país otra vez por encima de los mil puntos, en el oficialismo crecen las dudas sobre la economía con la que Milei llegará a las urnas.

El miércoles, a Martín Menem le faltaron tres diputados para abrir la sesión . Unas horas más tarde, Patricia Bullrich consiguió en el Senado las firmas para el dictamen de la reforma electoral . Entre una escena y otra estuvieron los gobernadores. Pullaro y Llaryora dejaron al oficialismo sin quórum en Diputados , mientras que en la Cámara alta el Gobierno cerró un acuerdo con mandatarios aliados después de ceder con las colectoras. La suspensión de las PASO de 2027 pasó así su primera prueba en comisión y ahora deberá pasar por el recinto.

El viernes, el riesgo país volvió a superar los mil puntos y el dólar al público llegó a $1.600. La turbulencia financiera se metió en una discusión que hasta el miércoles parecía reservada a quienes cuentan votos y reparten lugares en las listas. Mientras el Gobierno intenta ordenar las reglas del 2027, los gobernadores ya hacen sus cálculos . Y en algunos distritos la primera cuenta que sacan es cuántos votos les puede quitar una boleta violeta.

Los planes de LLA en las provincias incluyen apoyar los intentos reeleccionistas de los mandatarios del PRO. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) no tienen margen para dispersar votos con una oferta violeta que le abra el camino al PJ. Jorge Macri (CABA) ve el riesgo en los propios libertarios, con el antecedente de 2025 aún fresco. Por eso, en filas macristas decían que, para entender el comunicado del PRO que avaló la suspensión de las PASO , había que mirar quiénes habían estado en esa reunión en la que se buscaban avales para el proyecto oficialista. Y allí tallaron, claro, los tres mandatarios.

El PRO no tiene una conducción verticalista . Los jefes locales tienen juego propio, al igual que el ala de Cristian Ritondo. Mauricio Macri ya había comprobado los límites de su conducción cuando no logró contener a los dirigentes en fuga hacia filas violetas , como Diego Santilli o la propia Patricia Bullrich. De ahí las contradicciones. Antes del comunicado oficial, el jefe del bloque del PRO en el Senado, el misionero Martín Goerling Lara , se había expresado en contra de suspender las PASO. Y, con el comunicado ya en circulación, se quejó Hernán Lacunza , el exministro que ya se lanzó a la carrera presidencial por el partido. A contramano de la posición del PRO, señaló que “cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras”.

Pero los planes libertarios en las provincias no se limitan a los dominios amarillos. Si bien la tesis Caputo (no colisionar en territorios dialoguistas) se contrapone con la tesis Karina/Menem (competir en todas las provincias), puede haber una síntesis: la tesis Bullrich. Es decir, jugar a fondo donde se pueda ganar. LLA se entusiasma en pagos como Río Negro, Jujuy, Misiones, Salta o incluso Tucumán. Mendoza también, aunque es un caso distinto, que podría resolverse en una PASO local entre Luis Petri y un alfil de Alfredo Cornejo.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia. También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección…

En Río Negro, circula la versión de que Alberto Weretilneck analiza anticipar la contienda a la primera quincena de marzo. En público había hablado de mayo o junio. Si adelanta la elección, seguiría la estrategia de su vecino neuquino Rolando Figueroa, que fijó el llamado a las urnas para el 14 de febrero, con una premisa central: dejar sin tiempo a la oposición para articular una propuesta electoral.

En Jujuy y Misiones, LLA apunta a aprovechar las fisuras de los oficialismos locales que hoy comandan el radical Carlos Sadir y el provincialista Hugo Passalacqua. En Salta, los libertarios aseguran que lideran las encuestas por una diferencia abrumadora y, en tal caso, deberán definir la candidatura entre Emilia Orozco y Alfredo Olmedo. Tucumán, en tanto, aporta un dato llamativo. El peronista Osvaldo Jaldo fue sostén de la gobernabilidad de Milei durante buena parte de su mandato. Eso no evitó que el primer candidato provincial que se lanzó por la fuerza libertaria haya sido el exministro del Interior Lisandro Catalán. LLA ve un atajo: que el peronismo se bifurque con un regreso de Juan Manzur, enfrentado a Jaldo.

Para muchos, el entusiasmo tucumano es infundado. El PJ local tiene despliegue territorial y sabe multiplicar las listas opositoras. Quienes conocen esa dinámica señalan que, con frecuencia, el oficialismo encontró en la postulación del persistente Ricardo Bussi, hijo del exgobernador y cultor de la mano dura, una forma de dispersar el voto opositor. La renuncia del diputado Mariano Campero, uno de los radicales con peluca, al bloque libertario fue leída en términos nacionales como otro desmarque del sector de Patricia Bullrich. Pero muchos la asocian, antes, con la contienda local. Campero denunció un supuesto acuerdo entre Jaldo y Catalán en torno a la reelección del gobernador y dijo que quiere competir por la gobernación. ¿Será otro de los dirigentes que absorberán votos de centroderecha en Tucumán?

De todos modos, el ajedrez tucumano es una luz de alerta para otros distritos y refuerza el prejuicio, no exento de argumentos, que pesa sobre los libertarios: su fama de malos pagadores.

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) jugaron en tándem en la última sesión en Diputados.

Por eso, muchos gobernadores están dispuestos a mostrar los dientes. Fue una de las postales que dejó el Congreso. El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora fueron determinantes para que se cayera la sesión de Diputados y quedaran sin tratar proyectos de LLA como la demagógica ley Malvinas, con la que el Gobierno ya reculó en sus ínfulas nacionalistas, o la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

De todos modos, en la caída de esa sesión también pesan las sospechas sobre la interna libertaria. Eran proyectos impulsados por Santiago Caputo que, según esa lectura, no habrían tenido el respaldo suficiente del ala karinista.

Por caso, tras el dictamen de la reforma política, Patricia Bullrich marcó la diferencia con sus pares de Diputados, siempre de forma elíptica. Un día después, tras la sanción por unanimidad de la ley de Discapacidad en la Cámara alta, volvió a reivindicar el diálogo como vía para construir políticas de Estado.

La novela Bullrich perdió intensidad, pero continúa. Como ya se analizó, Milei no oculta que la necesita para ganar en primera vuelta y reafirmó su sociedad con la exministra. Ahora, la pelota queda del lado de Bullrich, que niega haber recibido ofertas para integrar la fórmula: una manera de no quedar atrapada entre los muros libertarios o en la retórica de la traición.

En esencia, las cartas ya están echadas. LLA necesita sostener una oferta homogénea y apuntar a una diáspora peronista. La suspensión de las PASO, funcional incluso a algunos sectores justicialistas, tiene que servir a ese objetivo. Si al final del camino el PJ termina unido bajo cualquier otro mecanismo y se desgajan las fuerzas del cielo, habrá salido todo al revés de lo pensado. Es una posibilidad.

El riesgo de llegar

Si el oficialismo puede sufrir esas fracturas, se debe a una duda que vuelve cada vez que se complica la economía: la de quienes creen que Milei “no llega”. Lo dicen incluso algunos funcionarios por lo bajo.

¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!



Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política:



- Sin PASO

- Sin colectoras

- Con Ficha Limpia

- Se reducen 50% los espacios cedidos de publicidad.

- Y chau a la veda… pic.twitter.com/ZBFEkjbLeO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

Al mismo tiempo, el círculo rojo le sigue susurrando al oído a Bullrich que hay que continuar con el modelo. Y el riesgo del modelo, para los hombres de negocios, es tanto el peronismo como Milei.

Un empresario de renombre confió a este medio que están trabajando directamente con Bullrich algunos puntos del Presupuesto ligados a la promoción industrial, para sumar partidas en un área afectada por la política económica libertaria. “Con Milei no lo podríamos hablar. Patricia tiene un pie y un pie. Le interesa la producción y el consumo, pero también el rumbo. Milei solo quiere sostener su modelo, y no le importa más nada”, señalaba.

Desde ya, las malas señales del mercado de estos días alimentan los presagios agoreros sobre el futuro de Milei. El riesgo país por encima de la barrera psicológica de los mil puntos y el dólar al alza, con la presión también visible en los futuros, vuelven a poner la pregunta arriba de la mesa.

El Presidente ha sabido enfrentar esas dudas con voluntad de ejercer el poder y estos días no fueron distintos. Su raid de exposiciones durante la semana le devolvió la centralidad, después del efecto búmeran que tuvo para el Gobierno la visita de León XIV y de los datos poco alentadores de la semana anterior en inflación, empleo y actividad.

En la City también atribuyen parte de la suba del riesgo país a la volatilidad global, la caída de las tecnológicas y la incertidumbre sobre las tasas en Estados Unidos. “En Argentina siempre se castiga más por la historia de default, pero no hay datos objetivos para que el riesgo país esté por encima de los mil puntos si se compara con otros emergentes”, decían en una de las principales ALyC. El mercado es, en este punto, tan escéptico como el poeta español Jaime Gil de Biedma, que en Apología y petición escribió: “De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal”.

El contexto global pone presión adicional sobre el programa, en especial porque la depreciación del real brasileño vuelve a poner sobre la mesa la discusión por el atraso cambiario. En los hechos, el dólar flotó hacia arriba en noviembre, pero hay sectores que advierten que el atraso continúa. “El Gobierno va a llegar al 2027 con un dólar que está 20% apreciado”, mencionaba un importante economista de la oposición amigable. A su juicio, la demanda de dólares para ahorro y la búsqueda de cobertura podrían forzar al Gobierno a mover el tipo de cambio cerca de las elecciones. “Es lo mismo que le pasó en 2025, pero ahora no sé si Bessent los va a salvar”, agregó, en alusión a la derrota republicana en las últimas elecciones en Estados Unidos.

El correlato político podría ser un aumento de las dudas sobre el programa. El famoso riesgo electoral. Para millones de a pie, la explicación de las tasas de la Fed o los tropezones de Anthropic en sus andanzas bursátiles no alcanzará. Y esas dudas podrían terminar partiendo la oferta oficialista, lo que a su vez podría animar a otros a lanzarse a la aventura de un escenario como el de 2003, con múltiples candidaturas y la ilusión de llegar a un balotaje con guarismos cercanos al 20%. ¿Será, finalmente, el resultado de la suspensión de las PASO? ¿O, por el contrario, fomentará la polarización y la grieta, siempre repudiada pero finalmente útil?