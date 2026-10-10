Elecciones: a paso lento, gobernadores pulen el calendario 2027 y avanzan con desdoblamientos

La mayoría de las provincias separará sus comicios de los nacionales, pero aguardan que el Congreso defina el futuro de las PASO. Santa Fe confirmó que mantendrá las primarias y define las fechas. Movimientos en CABA, Chubut, Salta y Neuquén.

Todavía a fuego lento y a la espera de que se defina el futuro de las PASO, el calendario electoral empieza a tomar forma en las provincias. Como anticipó Ámbito meses atrás, es un hecho que la mayoría de los gobernadores desdoblará los comicios y trasladará el debate político al pago chico.

De momento, hay algunas confirmaciones. Tucumán irá a las urnas el domingo 9 de mayo, mientras que Catamarca lo hará el mismo día que Nación, el 24 de octubre; es decir, no desenganchará la reyerta local de la general, mismo camino que seguirían CABA y La Rioja . Aunque todavía faltan definiciones oficiales, en las últimas semanas hubo nuevos indicios en otros distritos.

Si bien resta la firma de Maximiliano Pullaro , es un hecho que Santa Fe tendrá primarias el 18 de abril y elecciones el 13 de junio . "El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca", admitió Pullaro en una rueda de prensa.

Acto seguido, explicó que el Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos "para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años". "Los meses van a ser esos", cerró.

La decisión implica un aceleramiento de los tiempos, ya que las listas deberían oficializarse en febrero , por lo que "la bota" tendrá un verano agitado por delante. El episodio ocurre en medio de especulaciones sobre un posible acuerdo electoral entre el pullarismo y La Libertad Avanza (LLA), que obra en pos de la reelección de Milei.

Cabe recordar que por la reforma de la Constitución provincial, que habilitó una reelección para el Poder Ejecutivo, el primer magistrado podrá competir por un nuevo período. No obstante, a contramano de Nación, la Casa Gris sostendrá el sistema de primarias.

Maximiliano Pullaro anticipó que Santa Fe tendrá PASO en abril y generales en junio.

Su vecina Córdoba, con Martín Llaryora al frente, también podría elegir el sexto mes del 2027 como el indicado para renovar autoridades. Allí se anticipa un duelo entre el PJ y LLA, aunque la fragmentación opositora podría auxiliar a Llaryora, que todavía no reveló si encabezará la boleta.

Otro cacique dialoguista que planea separar las reyertas es el chubutense Ignacio Torres. Días atrás, el exdiputado del PRO dejó algunas definiciones con tintes electorales. Por un lado, anticipó que mira a agosto para ir a las urnas; por el otro, aseguró que reeditará su sello provincialista "Despierta Chubut" con el que llegó a la gobernación en 2023, otra forma de desentenderse de los asuntos nacionales.

"Lo que nosotros tenemos que discutir es Chubut", aclaró durante una conferencia de prensa en Esquel. Torres es otro de los apuntados por la Casa Rosada para trabar una alianza. Restan conocerse las condiciones de ese acuerdo, pero la posibilidad de sacar a la escudería presidencial de la cancha y polarizar con el peronismo tienta al patagónico.

Tiempo atrás, consultado respecto a la mesa de diálogo entre el PRO y LLA constituida en la Casa Rosada, el mandatario puso paños fríos y advirtió que "el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección". "Los acuerdos tienen que venir de la mano del 'para qué'", reflexionó por entonces.

El año pasado, su sello cayó al tercer puesto en las legislativas, superado por los violetas, que alzaron la medalla de oro, y por la lista oficial de un peronismo que jugó fracturado en dos boletas.

Rolando Figueroa e Ignacio Torres, dos gobernadores que miran a agosto para ir a las urnas.

Dentro de la órbita amarilla, el porteño Jorge Macri tiene otros planes: sostener las PASO en la Ciudad y votar el mismo día que Nación. El alcalde quiere reeditar el entendimiento con el mileismo que logró para las generales del año pasado, luego de una dura derrota en las legislativas locales de mayo. De todos modos, ambos objetivos no parecen ser compatibles, al menos desde el vamos.

La tropa libertaria reclama la supresión de las primarias a cambio de votar el Presupuesto 2027 en la Legislatura. CABA representa un objetivo crucial para Javier y Karina Milei, que buscan quedarse con el principal baluarte amarillo.

En las últimas semanas hubo algunas señales de deshielo. El alcalde integró la comitiva que viajó a París con el Presidente y, más tarde, firmó con Karina, los ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli el traspaso de la cárcel de Marcos Paz a Nación, que servirá para desalojar definitivamente el penal de Devoto.

Hoy le entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz terminada. Esta obra permite el cierre definitivo de la cárcel de Devoto.



Junto a Gabriel Sánchez Zinny, Horacio Giménez y Gabino Tapia, nos reunimos con @KarinaMileiOk , @AleMonteoliva , @diegosantilli ,… pic.twitter.com/aTztWUv2YV — Jorge Macri (@jorgemacri) October 8, 2026

Sin embargo, la relación está llena de desconfianzas mutuas. En la calle Uspallata temen que un eventual acuerdo sea boicoteado y que los apóstoles de Milei lancen un postulante propio a última hora, un misil contra la intención reeleccionista del jefe de Gobierno.

Salta, por el contrario, tiene planeado despegar sus elecciones. La administración de Gustavo Sáenz analiza los domingos 16 o 23 de mayo como posibles fechas para votar. El escenario allí es complejo. Sáenz intentará buscar su tercer mandato, aunque no está claro si podrá, ya que actualmente cursa su segunda gestión. El mandamás se apoya en una reforma constitucional del 2021 para considerarse habilitado a jugar. La palabra final la tendrán los tribunales.

Los libertarios tienen en la senadora María Emilia Orozco una candidata fuerte, con el aval de Alfredo Olmedo, titular del partido en suelo salteño. Pero la cercanía de la Casa Rosada con el cacique norteño podría obligar a los violetas a bajar las armas para favorecer al oficialismo local, una pulseada que genera malestar en Orozco y sus laderos.

Karina Milei fue a Salta y fue recibida en el aeropuerto por militantes y dirigentes de LLA, ante la llamativa ausencia de la conducción formal del partido.

Mayo es también el mes que miran en otros distritos, como Jujuy, Misiones y San Luis, por caso. En Neuquén, Rolando Figueroa apunta a agosto. La decisión final dependerá de un acuerdo con Mariano Gaidó, intendente de la capital provincial, ya que los comicios son paralelos.

En Chaco, Leandro Zdero logró suspender las PASO con aval de la Legislatura. Por Constitución, las elecciones deben ser separadas a las nacionales. Zdero mantiene un acuerdo con LLA y buscará revalidarlo. En respuesta, el peronismo impulsa una enmienda constitucional para que la jurisdicción vaya a las urnas el mismo día en que se elegirá Presidente.

En cualquier caso, las definiciones dependerán de cuestiones políticas más amplias. Javier Milei busca blindar su reelección. Con ese norte, es clave trabar alianzas con los caciques dialoguistas. La Casa Rosada exhibe un cambio de postura al respecto y ya no se desespera por pintar de violeta las provincias.