Diputados piden declarar la emergencia presupuestaria para los salarios universitarios

La solicitud ocurre una semana después de que Rodrigo de Loredo , presidente del bloque radical en Diputados , pospusiera el pedido de sesión especial que su propia bancada había solicitado para el 3 de julio pasado, donde se preveía tratar la recomposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente . Un sector de la UCR señaló que fue una decisión inconsulta : “Es urgente atender este problema. No habrá universidad pública de calidad sin sus docentes y no docentes”, escribió en sus redes la parlamentaria porteña Mariela Coletta .

El Consejo Interuniversitario reclamó por la situación "crítica" de docentes y no docentes

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó este jueves su "profunda preocupación" ante la situación salarial "crítica e inadmisible" que se atraviesa en el sistema universitario público. El encuentro agrupó a rectores y representantes de todas las federaciones docentes, no docentes y estudiantiles del país (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA).

Sandra Pettovello junto a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional.jpg Miembros del Consejo Interuniversitario Nacional reunidos con la ministra Sandra Pettovello y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Además, durante la reunión, el Consejo advirtió por la falta de actualización de los programas de asistencia a estudiantes de las universidades, "sustanciales y muchas veces definitorios para la continuidad de su carrera".

Mediante un comunicado de prensa, expresaron: "Reclamamos urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas".

También aseguraron que la no resolución del conjunto de problemas enunciados a lo largo de este año somete al "sistema a una situación de emergencia que requiere atención y resolución con celeridad", y que ''no hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina".