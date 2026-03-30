Se alarga el debate por Glaciares: los gobernadores quieren exponer en el Congreso

Los diputados recibirán en un plenario de comisiones a los jefes provinciales interesados en el avance de la iniciativa. El objetivo de La Libertad Avanza es llevar el proyecto al recinto, a más tardar, el jueves 9. La oposición también pide sumar a abogados constitucionalistas y académicos al debate.

Se estira el debate por la reforma a Ley de Glaciares en Diputados . La semana que viene las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales recibirán a los gobernadores interesados en el avance de la iniciativa . El objetivo de La Libertad Avanza es que, saldada esa instancia, se dictamine el proyecto para llevarlo al recinto, a más tardar, el jueves 9. La oposición también pide sumar a abogados constitucionalistas y académicos.

Por pedido de los propios gobernadores, se agrega una nueva instancia en torno al proyecto que divide aguas. Se trata de la iniciativa que, palabras más, palabras menos, habilita a las autoridades provinciales a determinar las zonas periglaciares en sus respectivos distritos. El proyecto, que ya cuenta con la aprobación del Senado , es acompañado por buena parte de los mandatarios de las provincias mineras, que están a la espera de la sanción de la iniciativa, para avanzar con proyectos de ese sector en sus territorios.

Así las cosas, el objetivo del oficialismo era (hasta hace unos días) avanzar esta semana con la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto el próximo 8. Pero, en el medio de las audiencias públicas que se celebraron la semana pasada se gestó una nueva instancia.

Entre los interesados a dar su postura en favor de la iniciativa se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego . De hecho, su ministro de Producción, Gustavo Fernández, fue uno de los casi 200 participantes de la audiencia pública presencial que se celebró el miércoles pasado. Allí, defendió la modificación a la Ley de Glaciares y señaló que "la minería es una actividad ineludible".

Ahora es el propio mandatario el que quiere exponer sus argumentos ante los diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. A la cita, que sería el próximo miércoles, también asistirán otros gobernadores.

Entre ellos, el catamarqueño Raúl Jalil, que ya está confirmado y que también tiene intereses en que el proyecto avance, con la mira puesta en el arrivo de inversiones en su provincia. Y no se descarta que asistan el mendocino Alfredo Cornejo, su par de Santa Cruz, Claudio Vidal, además del pampeano Sergio Ziliotto. Este último se expresaría en contra de la medida, tal cual hizo públicamente en más de una ocasión. Hasta destacó que los senadores de su provincia hayan rechazado su aprobación. “Faltan confirmaciones”, dijeron fuentes parlamentarias.

En medio de los rumores de un encuentro con gobernadores, que comenzaron a circular en medio de las audiencias públicas, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió que a la reunión informativa se invite no solo a los gobernadores de provincias mineras y cordilleranas, sino también a los mandatarios de aquellos distritos cuyas cuencas hídricas podrían verse comprometidas como consecuencia de eventuales modificaciones al régimen vigente.

En las filas libertarias aseguran que “no invitaron a nadie”, sino que fueron los mandatarios los que pidieron participar del debate. Y hasta pusieron el ejemplo de Ziliotto, que es de la oposición y rechaza la medida.

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Ante versiones periodísticas y trascendidos en la Cámara de Diputados sobre la posible realización de una reunión informativa en la que se invitaría únicamente a gobernadores de provincias mineras y cordilleranas, solicité a los presidentes de las comisiones de… pic.twitter.com/48pgCOss6Z — maxi ferraro (@maxiferraro) March 26, 2026

En este contexto, desde la oposición piden que a esa misma reunión informativa se convoque a abogados constitucionalistas y académicos para que, al igual que los gobernadores, puedan responder las inquietudes de los diputados. Algunos de los nombres en danza para esa instancia son Daniel Sabsay y Roberto Gargarella.

Por ahora, no hay nada formalizado: en el oficialismo no descartan que la jornada se restrinja a funcionarios. Pero lo cierto es que desde que el tema recaló en Diputados, vienen cediendo ante algunos de los pedidos hechos desde la oposición (como la celebración de las audiencias públicas), a fin de evitar el margen de judicialización de la ley, en caso de sancionarse. Igual, no descartan que, de ceder ante estos nuevos pedidos, hagan otros. “Siempre te piden una más”, se quejaron desde el oficialismo.

Ahora bien, más allá de esta nueva instancia informativa, que se celebraría el 7 de abril, el objetivo de La Libertad Avanza es firmar dictamen ese mismo día o al siguiente -el 8- para luego convocar a sesión para el mismo 8 o, a más tardar, el 9. Sea el día que sea, en el oficialismo dan por descontados que los votos para la sanción están.

Es por eso que la oposición se prepara para dar la batalla desde la arena judicial y, desde allí, frenar la aplicación de la ley. Mientras tanto, se las ingenian para ganar tiempo y mostrar el descontento que genera el texto en diferentes sectores, tal cual se vio en las audiencias públicas que se celebraron días atrpas, a las que se anotaron más de 100.000 personas. Casi todas ellas, para expresarse en contra de la reforma a la ley sancionada en 2010.