Se reactivó la Comisión de Juicio Político en Diputados: Lilia Lemoine será la presidenta + Seguir en









El oficialismo se asegura el control de un espacio clave. El peronismo presentó dos propuestas contra Javier Milei por la estafa $LIBRA y el alineamiento internacional de la Argentina.

Lilia Lemoine presidirá por primera vez una comisión en su tercer año como diputada.

En una jornada donde se constituyeron otras siete comisiones de la Cámara de Diputados, la de Juicio Político quedó en manos de la oficialista Lilia Lemoine, una legisladora de confianza del Presidente de la Nación en un área sensible. Se consolida así la estrategia libertaria de repartición de los espacios más importantes del Congreso.

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Al proponer la presidencia de Lemoine, el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, detalló que "sus antecedentes son de público y notorio conocimiento", sin mayor desarrollo. La Vicepresidencia primera quedó en manos del PRO, que se reservó la designación, mientras que Unión por la Patria eligió al jujeño Guillermo Snopek como vicepresidente segundo. El bonaerense Sebastián Pareja (La Libertad Avanza) será el secretario de la comisión.

A partir de la designación de Lilia Lemoine, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se rehabilitará la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados después de dos años, dado que en el 2024 se paralizó su tratamiento luego de que Marcela Pagano sea electa como presidenta en contradicción con la conducción libertaria. Esa situación, que tuvo el aval del por entonces titular del bloque oficialista Oscar Zago, provocó la salida del propio Zago y Pagano del espacio.

Oscar Zago Marcela Pagano Oscar Zago y Marcela Pagano, cuando formaban parte del bloque de La Libertad Avanza. Amplían acusación de Juicio Político contra Javier Milei Este martes, el bonaerense Juan Marino (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ampliación de juicio político contra el presidente Javier Milei, enumerando dos acusaciones. Una de ellas es por su presunta participación en la organización y realización de la estafa $LIBRA, en febrero del 2025.

La segunda de ellas es por su alineamiento con Estados Unidos e Israel en el conflicto bélico contra Irán. "Milei está metiendo a la Argentina en una guerra extranjera sin autorización del Congreso. Reivindicó oficialmente los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y celebró el asesinato de su Jefe de Estado Sus funcionarios comprometieron al país a dar a EE.UU. 'cualquier ayuda que ellos consideren' en el marco de esa guerra. Firmó acuerdos militares con EE.UU. violando leyes nacionales, sin intervención del Congreso", enumeró.